سورية تدين الاعتداء الإرهابي الجبان على الكنيسة البطرسية السيسي يكشف هوية منفّذ الهجوم ويشارك في تشييع ضحاياه

أدانت سورية بشدة التفجير الإرهابي الجبان، الذي استهدف الكنيسة البطرسية في القاهرة، وذكرت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان: تعرب الجمهورية العربية السورية عن تعاطفها ومواساتها للشعب المصري الشقيق وعائلات الضحايا الثكلى والتمنيات بالشفاء العاجل للجرحى.

وكان 28 شخصاً استشهدوا وأصيب 70 آخرون نتيجة تفجير إرهابي استهدف الأحد الكنيسة البطرسية الواقعة في محيط الكاتدرائية الأرثوذوكسية في حي العباسية بالقاهرة.

هذا وتوعّد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال مشاركته في الجنازة العسكرية التي أقيمت لشهداء الكنسية البطرسية، بالقصاص والملاحقة حتى القضاء عليهم، قائلاً: “إن مصر لن يهدأ لها بال إلا بالقصاص العادل مِن كل مَن شارك بأي صورة في الجريمة الإرهابية، مشيراً إلى أن تلك الجريمة النكراء إنما تعبّر عن حالة الإحباط التي تعيشها قوى الشر التي تريد بمصر السوء، وأضاف: إن هذه القوى بعد أن فشلت في إثارة الشعب عن طريق تحريضه ضد الأوضاع الاقتصادية، حاولت هدم السياحة لإثارة الناس، ولكنها لم تفلح كذلك، وتستهدف الآن المصريين الأقباط من جديد، بعد أن اعتدت في الماضي القريب على 75 كنيسة.

وأكد السيسي ثقته الكاملة في أن قوى الإرهاب لن تفلح هذه المرة أيضاً ولن تفلح أبداً، لأن المصريين جسد واحد، وما يؤلم أي مصري يؤلم الجميع قيادةً وشعباً.

كما كشف السيسي، في مستهل مشاركته بتشييع ضحايا الهجوم، عن هوية منفذ الهجوم الإرهابي، وقال: إن منفذ الهجوم شاب يدعى شفيق محمود محمد مصطفى(22 عاماً) فجّر نفسه بحزام ناسف، وإن القوات الأمنية ألقت القبض على أربعة أشخاص لهم صلة بالهجوم، وبصدد البحث عن شخصين هاربين.

كما نقلت وسائل إعلام مصرية عن السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية

قوله: إن السيسي تلقى خلال اجتماع أمني مصغر عقده بحضور الحكومة تقريراً حول ملابسات الحادث الإرهابي وما توصلت إليه الأجهزة الأمنية من أدلة من واقع معاينة موقع الحادث وما تقوم به من جهود في سبيل الوصول إلى مرتكبيه.

دولياً، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن التفجير الإرهابي يشكل تذكرة أخرى بضرورة تضافر الجهود الدولية لاجتثاث آفة الإرهاب الدولي، وأعرب في برقية تعزية وجهها إلى الرئيس المصري عن صدمته جراء الهجوم الإرهابي، لافتاً إلى أن هذا التفجير يبعث على الأسى الشديد بشكل خاص نظراً لوجود نساء وأطفال بين القتلى، وشدد على أن هذه المأساة ما هي إلا دليل آخر على ضرورة بذل الجهود الحازمة المشتركة من أجل اجتثاث الإرهاب الدولي الذي يزرع الموت والدمار ويسعى إلى تقويض السلام والوفاق بين الشعوب والأديان المختلفة، معرباً مجدداً عن استعداد روسيا لمواصلة التعاون الوثيق مع مصر في محاربة هذا التهديد.

واستنكر البطريرك مار إغناطيوس أفرام الثاني بطريرك أنطاكية وسائر المشرق الرئيس الأعلى للكنيسة السريانية الأرثوذكسية في العالم التفجير الإرهابي، وأكد في بيان أن هذا العمل الإرهابي وجميع التفجيرات التي تحدث في بلدان الشرق الأوسط تهدف إلى زعزعة الاستقرار وخلق الفتنة بين أطياف الشعب الواحد، متوجّها بالعزاء من صاحب القداسة الأنبا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ومن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وأبنائها ومن الشعب المصري عامة، وتضرّع إلى الله أن ينعم على مصر بالأمان فتنتهي هذه الأيام الصعبة بأسرع وقت وتعود الحياة إلى طبيعتها في هذا البلد الغالي.

سانا-وكالات