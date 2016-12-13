عدد المعاقين في اليمن يضاهي سكان دول خليجية!

صبّت طائرات تحالف بني سعود جام حقدها على مواقع داخل العاصمة اليمنية ومحيطها، وقال مصدر عسكري: إن 5 غارات تركّزت على المرسلات الإذاعية والتلفزيونية والاتصالات في جبل عيبان جنوب صنعاء، موضحاً أن 4 غارات أخرى شنت على جبل النهدين المطل على دار الرئاسة وسط العاصمة، كما تعرّض جامع الصالح القريب من المكان لأضرار، نتيجة غارتين على منصة السبعين القريبة من الجامع، كما شن طيران العدوان 12 غارة على قرى متفرقة من منطقة السر بمديرية بني حشيش شرق صنعاء، واستهدف مفرق مديرية السخنة بمحافظة الحديدة غرب اليمن بـ 4 غارات.

واستخدم طيران العدوان القنابل العنقودية المحرمة دولياً، وألحق القصف أضراراً كبيرة بالممتلكات العامة والخاصة.

أما في مأرب، فقد استشهد يمني جراء قصف عشوائي نفذه مرتزقة العدوان، مستهدفين منازل المواطنين في مديرية حريب بيحان.

يأتي ذلك فيما نشر موقع “دويتشه فيله ” تقريراً عن حرب اليمن ومعاناة ذوي الاحتياجات الخاصة، قال فيه: إن أعداد هؤلاء تضاهي عدد سكان دول خليجية، مضيفاً: إن الحرب العاصفة في اليمن تكاد تكون بمثابة يوم القيامة بالنسبة لذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك لأن هذه الفئة من السكان همشت تماماً وحرمت من كل سبل المساعدة.

ويؤكد التقرير أن أعداد هؤلاء في تزايد مستمر، مشيراً إلى أن الحرب خلفت نحو 92 ألف معاق، وأن الحروب والصراعات التي شهدها هذا البلد في السنوات الماضية تسببت في ارتفاع أعداد المعاقين، استناداً إلى ما وصفها بتقديرات متواضعة إلى ما يزيد عن 3 ملايين و700 ألف معاق عن الحركة.

ونقل التقرير عن رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات المعاقين عثمان محمد الصلوي قوله: إن قصف الطيران وزراعة الألغام تخلّف يومياً عشرات المعاقين، وإن أكثر من 350 مركزاً ومنظمة ومعهداً خاصاً معني بتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمعاقين توقّف في اليمن بعد نشوب الحرب وانقطاع الموارد عنه، لافتاً إلى أن حادثتي قصف جبل عطان بالقنبلة الفراغية من قبل طائرات بني سعود في 20 نيسان 2015، وقصف الصالة الكبرى بصنعاء في 10 تشرين الأول الماضي تسببتا لوحدهما فقط بتعريض أكثر من 1000 شخص للإعاقة، منهم 40 شخصاً تعرّضت بعض أطرافهم للبتر.

ويعرض التقرير أوضاع عدد من المعاقين، حيث أكد أحدهم أنه لم يحصل على أي نوع من الرعاية منذ اندلاع الحرب في اليمن، فيما يضطر آخر إلى الزحف على ذراعيه لنحو كيلو متر من منزله حتى جنوبي صنعاء أملاً في الحصول على مساعدة، إذ لم يبق أمامه من سبيل سوى الخروج من منزله وممارسة التسول وطلب العون من أهل الخير.

وكالات