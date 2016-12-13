القوات العراقية تواصل تقدّمها باتجاه جسر المثنى

استعادت القوات العراقية المشتركة، أمس، السيطرة على قرية أم الشبابيط غرب تلعفر في الموصل بمحافظة نينوى من تنظيم “داعش” الإرهابي، ونقلت وكالة الأنباء العراقية أن قوات الحشد الشعبي تمكّنت من تحرير قرية أم الشبابيط المطلة على شارع سنجار تلعفر، مشيرة إلى أن تحريرها يمنع تسلل إرهابيي “داعش” من أطراف قرية سينوو باتجاه القحطانية.

وتستأنف قوات الحشد الشعبي عملياتها التكميلية ضمن محور مناطق غرب تلعفر لاستكمال تحرير القرى والسيطرة على شبكة الطرق التي تربط مناطق غرب الموصل، حيث باشرت هذه القوات بتنظيف الطرق من العبوات وتفكيك المنازل المفخخة في قرية عزيز أغا شمال غرب تل عبطة.

من جانبه أعلن الجيش العراقي تحرير منطقتين أخريين شرق الموصل مجبراً إرهابيي تنظيم “داعش” على التقهقر والتراجع، وفي بيان عسكري صادر عن جهاز مكافحة الإرهاب، أكد أن الجنود سيطروا على حيي المرور والقادسية الأولى ليوسعوا نطاق سيطرتهم في شرق المدينة، ويواصلون تقدّمهم باتجاه جسر المثنى والضفاف الشرقية لنهر دجلة.

إلى ذلك وقعت اشتباكات عنيفة بين القوات العراقية وعناصر “داعش” شرق الموصل، وقال ضابط في قيادة عمليات نينوى:

إن قوات الفرقة التاسعة في الجيش العراقي صدت هجوماً لـ “داعش” بأسلحة خفيفة ومتوسطة باتجاه منطقة كوكجلي شرقي الموصل، وتحديداً على مواقعها في مقبرة التلفزيون، وأضاف: إن “داعش” شن هجومه من جهة حي القدس، الذي لا يزال تحت سيطرته، ولفت إلى أن القوات العراقية استطاعت إلحاق الهزيمة بعناصر التنظيم التكفيري وإجبارهم على التراجع بعد قتل وجرح العشرات منهم.

وحتى لا تتكرر أي خروقات أمنية، توقفت القوات العراقية “تكتيكياً” عن التقدّم في المنطقة الشرقية من مدينة الموصل بهدف تطهير الأحياء التي استعادتها فعلياً من تنظيم “داعش”، وأكد مصدر عسكري في قوات جهاز مكافحة الإرهاب أن القوات المسلحة تتواجد الآن في أحياء جديدة شرقي وجنوب شرقي الموصل مثل النور، والتأميم، والمصارف، والزهور، والميثاق، والوحدة، إضافة إلى الأحياء السابقة التي تمّ تحريرها في هذين المحورين، وأوضح أن القوات العراقية أوقفت عملياتها في الأحياء التي اقتحمتها سابقاً في الجانب الأيسر للموصل لتطهيرها من فلول “داعش” والألغام والسيارات المفخخة، مؤكداً أن الساعات القادمة ستشهد مواصلة تقدّم القوات نحو الأهداف المرسومة لها في جانب الموصل الأيسر.

وكالات