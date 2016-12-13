بين حلب وتدمر

مع اتضاح الوجهة النهائية لمعركة حلب، وصلت الرهانات المختلفة على المآلات النهائية للحرب التي تُخاض ضد سورية، إلى حدودها القصوى، حيث يضطر كل طرف إلى بيان تموضعه الحقيقي على ضفة الحرب، فبعد أن ترسّخت القناعة لدى أطراف العدوان الغربي-التركي-الخليجي باستحالة عكس المسار الميداني الحلبي للجيش السوري الذي يستعد للخطوة الأخيرة في عملية استعادة كامل المدينة، وبانعدام أي إمكانية لعكس المسار السياسي الثابت لحلفاء سورية، وخاصة مع الفيتو المزدوج الأخير لروسيا والصين، بدأت أطراف هذا العدوان بسلسلة متزامنة من الخطوات الميدانية والسياسية للالتفاف على هذا الأمر، ففي الميدان وتزامناً مع الاعتداء “الإسرائيلي” جنوباً، والتركي شمالاً في مدينة “الباب”، تحرّكت أرتال “داعش” نحو مدينة “تدمر” بحماية طائرات “تحالف أوباما” ورعايتها، أما في السياسة فمع إعلان واشنطن عن رفع الحظر على تسليح جماعاتها بأسلحة نوعية، أطلقت دول الخليج رصاصاتها السامة باتجاه دمشق من على منصة قمة المنامة للتعاون، بل للتهاون، الخليجي.

وإذا كان البعض يجادل في حقيقة أن العدوان، “الإسرائيلي” والتركي، لا يمكن أن يتمّ دون موافقة صريحة من واشنطن، ويعتقد أن لهما هامش ما من حرية اتخاذ القرار بأمر على هذه الدرجة من الخطورة والتأثير على الأمن العالمي، فإن التحرّك الداعشي الكبير، لا يمكن المجادلة بشأن حقيقته، لأن الأرتال المؤلفة والمؤللة التي شاركت في غزوة تدمر، وضمّت عشرات الدبابات ومئات السيارات المزوّدة برشاشات حربية يرافقها نحو خمسة آلاف داعشي قدموا من الموصل والرقة المحاصرتين، كما يروج الإعلام، لا يمكن أن تمر بعيداً عن أعين طيران “التحالف” وراداراته الدقيقة وأقماره الاصطناعية، ثم إن “داعش” المهدد بعاصمتيه الموصل والرقة من قبل قوات “التحالف الدولي” كما يُفترض، لا يمكن له أن يفرّغ كل هذا العدد الكبير من المقاتلين والمعدات العسكرية لمعركة تدمر ويترك العاصمة، والخليفة، دون تطمينات واضحة، بل أوامر قاطعة، من المشغل الأمريكي والتركي.

والحال فإن ما حدث ويحدث وسيحدث في الفترة المقبلة، ليس إلا التمظهرات الميدانية لانتقال المحور الغربي-الخليجي من العمل على مشروع إسقاط الدولة السورية، الذي سقط كما تشير كل المؤشّرات السياسية والميدانية، إلى العمل على مشروع استنزاف سورية وحلفائها، تمهيداً لفرض مشاركة من يمثّلهم في القرار السياسي المستقبلي لدمشق، وتلك لعبتهم القادمة، وهو ما تشي به مشاريع “دي ميستورا”، من “الإدارة المحلية” في حلب، إلى الغرام غير المبرر بالنموذج اللبناني، نموذج دولة المزارع التي ترجّح فيه كفة الخارج على الداخل، وذلك تحديداً هو هدفهم النهائي من الغزوة السورية.

بهذا المعنى، فإن العدوان “الإسرائيلي” جنوباً، والتركي شمالاً، وتحريك داعش في وسط البلاد، ليس إلا معارك في “حرب الأحجام والأدوار لـ “اللاعبين الدوليين والإقليميين”، وهذه الحقيقة هي ما دفعت بعض ما يسمى “معارضة الخارج” لإعلان انحيازهم العلني للجانب “الإسرائيلي”، سواء عبر مطالبته بمساعدتهم ميدانياً، أو عبر الدعوة لتشكيل “مجلس للأمن الإقليمي بقيادة إسرائيل”، كما أعلن أحد رموزهم، فزلزال حلب لم يسقط فقط مشروع إسقاط الدولة، بل وأسقط أيضاً كل الأقنعة الكاذبة التي ارتداها البعض خلال السنوات الماضية، فإما مع سورية الدولة والقرار المستقل والحوار الوطني دون شروط مسبقة بين السوريين أنفسهم لاختيار شكل دولتهم المقبلة ومسارها السياسي، وإما مع المزارع والدويلات التابعة والمرتهنة لهذا الفريق الخارجي أو ذاك.

بين حلب وتدمر تتظهّر الرهانات المختلفة هذه الأيام، وإذا كانت سورية تعرف أن “معركة حلب ستكون ربحاً، لكنها لا تعني نهاية الحرب”، فلأنها تعرف أن الطرف الآخر لن يستسلم بهذه السهولة، وأن “تدمر” و”الباب” دليلان على ذلك، وأن الحرب مستمرة..

أحمد حسن