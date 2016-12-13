النظام التركي يتذرّع بتفجيرات اسطنبول لتصفية معارضيه

عقب تفجيري اسطنبول قبل يومين، اعتقلت سلطات أردوغان أمس 235 شخصاً بذريعة “ارتباطهم بحزب العمال الكردستاني، ونشر دعاية لجماعة إرهابية”، وقالت وزارة داخلية أردوغان في بيان: إن “الاعتقالات جرت في 11 إقليماً في تركيا من شمالها الغربي إلى جنوبها الشرقي”.

وفي وقت سابق، اعتقلت سلطات النظام التركي 118 عضواً من حزب الشعوب الديمقراطي التركي المعارض، بينهم الكثير من المسؤولين، بحجة ارتباطهم بحزب العمال الكردستاني.

وذكرت وكالة أنباء الأناضول، الناطقة باسم النظام التركي أن نحو 500 من عناصر الشرطة مدعومين بالعربات المدرعة ومروحية اعتقلوا 25 مسؤولاً من الحزب في أضنة، كما اعتقلوا عشرين مسؤولاً آخرين في اسطنبول بمن فيهم رئيسه بالمدينة.

وأضافت: إن 17 شخصاً آخرين، بينهم رئيس الحزب، اعتقلوا في العاصمة أنقرة، و51 آخرين في مدينة مرسين، وخمسة في محافظة مانيسا شمال غرب البلاد.

وتعليقاً على الأحداث الأخيرة، دعت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، السلطات التركية، إلى احترام مبدأ التكافؤ والقانون المعمول به خلال التحقيق في الهجوم الإرهابي في اسطنبول.

وفي سياق الحملة القمعية، لا يجد نظام أنقرة أي حرج في الاستنجاد بقراصنة الانترنت لوضع لمسات لن تكون الأخيرة على حملته لقمع منابر إعلامية لا تسبح بحمد أردوغان.

وأطلق هاكرز أتراك مسابقة لاستهداف مواقع وسائل إعلام وأحزاب المعارضة التركية، ويمنح القراصنة المشاركين نقاطاً بعد كل هجوم سريع يشنونه على عدد محدد من المواقع باعتماد تقنية الحرمان من الخدمة.

وتعتمد هجمات “دي دوس” على إغراق الخوادم بسيل من البيانات غير اللازمة، يتمّ إرسالها عن طريق أجهزة مصابة ببرامج خبيثة، ما يؤدي إلى ازدحام مروري يبطئ الوصول للمواقع أو يعطّلها بشكل كامل.

ووفر القراصنة عبر موقع يحمل اسم “سيرفيس ديفنس”، ويدار عبر الانترنت المظلم من خلال شبكة تور، أداة للهجمات الإلكترونية، أعطوها اسم “المطرقة”.

وليست هذه المرة الأولى التي يستنجد فيها نظام أردوغان بحلفائه في “الانترنت المظلم”، إذ اتهمت الخارجية النمساوية قبل أسبوعين تركيا بالوقوف وراء هجوم إلكتروني على موقعها الالكتروني.

هذا وأكدت نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي سالين بوكا أن أحلام أردوغان في إقامة السلطنة سقطت مع فشل مجموعاته الإرهابية في سورية، وحمّلت، خلال مؤتمر صحفي عقدته في البرلمان التركي، أردوغان مسؤولية كل الأعمال الإرهابية التي عانت وتعاني منها تركيا طيلة السنوات الأخيرة، وشددت على أن أردوغان لم يستخلص العبر من كل أخطائه في الداخل والخارج، مؤكدة أن تركيا لن تتحوّل إلى ملكية يحكمها أردوغان على مزاجه.

وتشهد تركيا منذ محاولة الانقلاب أسوأ حملة على الأصوات المناوئة لحزب العدالة والتنمية، لم تسلم منها وسائل الإعلام المحسوبة على المعارضة.

وتحتجز سلطات النظام نحو 37 ألف شخص قيد الاعتقال، فيما يتعلق بمحاولة الانقلاب، وتضم السجون التركية أكثر من 145 صحفياً، وهو ما يجعل من تركيا “أكبر سجن للصحفيين في العالم”، وفق الصحفي التركي ماهر زينالوف، المقيم في الولايات المتحدة.

وكالات