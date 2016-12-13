هيئة مكتب التنظيم تناقش عمل الفروع والمنظمات أحمد: 215 ألفاً انتسبوا للحزب

دمشق-بسام عمار:

ناقشت هيئة مكتب التنظيم القطري في اجتماعها، الذي عقدته أمس في مبنى القيادة، الواقع التنظيمي على مستوى الفروع الحزبية والمنظمات الشعبية والصعوبات التي تعيق العمل وسبل الارتقاء بهذا الواقع.

وقال الرفيق يوسف أحمد رئيس المكتب: تمّ تحديد اجتماع الهيئة بعد انتهاء لقاءات القيادة مع الفروع، والتي كان الهدف منها تفعيل الحوار بين القيادة والقواعد، وأضاف: إن وضعنا التنظيمي اليوم أفضل بكثير من الأعوام التي سبقت الحرب على سورية، والسبب يعود للإجراءات والقرارات التي اتخذتها القيادة، وكان هدفها تنشيط العمل الحزبي وتخليص الحزب من حالات الترهل التي تركت آثاراً سلبية على أدائه وعلى علاقته مع جماهيره، وهذه النجاحات تفرض على القيادات الحزبية بمختلف مستوياتها متابعة العمل بجد ونشاط ووضع خطط عمل واضحة تتناسب وتحديات المرحلة الحالية وتطلعات الرفاق البعثيين وجماهير الحزب وتوجيهات الرفيق الأمين القطري للحزب السيد الرئيس بشار الأسد.

وأكد الرفيق أحمد أن العمل الحزبي مهمة وطنية بالدرجة الأولى وليس ميزة، ومن ارتضى لنفسه أن يتحمّل هذه المهمة عليه أن يكون على قدر عالٍ من المسؤولية والقدرة على العطاء والتفاني بالعمل والابتعاد عن المنفعة الشخصية، لأن الحزب لم يكن يوماً لتحقيق المكاسب بل لخدمة المجتمع، مشيراً إلى أن موضوع تثبيت العضوية من أهم القرارات التي اتخذت، والهدف منه معرفة الواقع الحقيقي للحزب، مبيناً أن عدد الذين ثبّتوا عضويتهم لتاريخه وصل إلى أكثر من 876 ألف رفيق ورفيقة، والذين انتسبوا لصفوف الحزب أكثر من 215 ألف رفيق ورفيقة، وعدد الذين تمّ طردهم 20686، والذين تمّت إعادة ارتباطهم 4070، في حين تمّ فصل 402947، والذين نجحوا في مقابلات العضوية العاملة 14164 رفيقاً ورفيقة، داعياً إلى ضرورة الاهتمام بهم وتأهيلهم بالشكل الصحيح ليكونوا أعضاء فاعلين في مؤسساتهم، وإلى أن يتم نقل الرفاق بحيث يكون تنظيمهم الحزبي مكان دراستهم أو إقامتهم أو عملهم، وتحديث ذاتيات الرفاق بشكل مستمر بحيث تلحظ كل تغيير على وضع كل منهم كي يكون المكتب بصورة هذه التبدّلات، مشدداً على أن يكون الإشراف على الشعب والفرق حقيقياً، من خلال حضور الاجتماعات ولقاء الرفاق والاستماع إلى همومهم ومشكلاتهم والمساعدة في حلها واتخاذ القرارات بشكل جماعي والحفاظ على سرية القرارات للحفاظ على قوة المؤسسة، وأن تكون هناك أسس واضحة لتعيين قياداتها بعد انتهاء مؤتمراتها، ومن أهمها الحضور الاجتماعي والكفاءة والنزاهة والقدرة على التواصل.

وشدد الرفيق أحمد على ضرورة اتخاذ كل الإجراءات الخاصة بعقد مؤتمرات الشعب والفروع، وإعداد تقارير موضوعية تعكس واقع العمل خلال عام وتتضمن توصيات واضحة قابلة للتحقيق، وأن يتمّ ذكر ما تمّ تحقيقه من توصيات المؤتمر الماضي لإعطاء المصداقية له، مؤكداً أن القيادة تولي أهمية خاصة للفرقة الحزبية لأهميتها ودورها التنظيمي كونها الحلقة الأولى فيه، وبالتالي تأمين كل عوامل نجاحها، وقد نجحنا في هذا الأمر، وبدأت الفرق تأخذ دورها على مختلف الأصعدة بعد أن كانت مغيبة خلال الأعوام الماضية، ونحن نعوّل كثيراً خلال المرحلة القادمة على دورها بحيث تكون أحد أهم المراجع الأساسية في مكان عملها، منوّهاً إلى ضرورة الاهتمام بالاجتماع الحزبي وإعطائه الأهمية التي يستحقها، وأن يتمّ التركيز على الواقع الخدمي الذي يهم الرفاق، وخلق ثقافة جديدة مبنية على الحوار وتعزيز مبدأ النقد والنقد الذاتي.

ونوّه الرفيق أحمد إلى ضرورة أن تعقد المكاتب الفرعية هيئاتها بشكل منتظم، وأن تناقش بحرية كل القضايا التي تهم العمل، ورفع محاضر الاجتماعات إلى المكتب، والذي بدوره سيقدّم تقريره إلى القيادة، لافتاً إلى أن خطة المكتب تمّ تطبيقها وفق ما هو مقرر لها، وأنه تمّ إعداد خطة طموحة للمكتب للعام القادم مستمدة من صلب العمل ونجاحاته.

بعد ذلك قدّم رؤساء المكاتب شرحاً عن واقع العمل الحزبي في فروعهم، والإجراءات التي تمّ اتخاذها لعقد مؤتمرات الشعب والفروع، وآليات الإشراف المتبعة، وما تمّ تنفيذه من خطط.