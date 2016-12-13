“السيادة الوطنية السورية” في ندوة بحثية قانونية: مواجهة الإرهاب لا تكون إلا بالتنسيق مع الدولة السورية

أكد المشاركون، في ختام الندوة البحثية القانونية “السيادة الوطنية السورية بمواجهة مستجدات ومتغيّرات التوازن الدولي الاستراتيجي وتسييس المنظمات الدولية للجرائم الواقعة على الشعب السوري”، أنه لا يحق للدول بداعي مكافحة الإرهاب تجاوز مبدأ سيادة الدول وأن مواجهة الإرهاب لا تكون إلا بالتنسيق السيادي مع الدولة السورية، وطالبوا بضرورة احترام جميع الدول لقواعد القانون الدولي والمواثيق والمعاهدات الدولية التي أشارت إلى مبدأ السيادات المتساوية بين الدول وعدم استخدام القوة أو التهديد باستخدامها في العلاقات الدولية.

وكان الرفيق وزير العدل عضو القيادة القطرية للحزب نجم الأحمد أكد في افتتاح الندوة، التي أقامتها وزارة العدل اليوم بالتعاون مع وزارتي الإعلام والثقافة، أن السيادة الوطنية تمثّل وجهاً من أوجه السلطة العامة باعتبارها ركناً من أركان الدولة، ما يعنى أن للدولة في القانون الدولي والدستوري كامل الحرية في التصرّف بمواردها البشرية والطبيعية وكل ما يتعلّق بممتلكاتها الجوية ومياهها الإقليمية، وهو ما يمنع تدخل أي دولة أخرى في شؤونها، مشيراً إلى أن ما يجري اليوم في سورية والمنطقة يتعارض مع مواثيق الأمم المتحدة، وأضاف: إن الولايات المتحدة الأمريكية من أكثر دول العالم التي خالفت القانون الدولي وانتهكت سيادة البلدان الأخرى، لافتاً إلى أن تشكيل الولايات المتحدة الأمريكية “تحالفاً دولياً” مزعوماً بذريعة مكافحة الإرهاب في سورية دون التنسيق مع الحكومة السورية ودون تفويض من مجلس الأمن انتهاك مفضوح لسيادة الدول ودليل على استمرار التدخل الأمريكي في شؤون الدول الداخلية.

ولفت وزير العدل إلى محاولة أعداء سورية التشويش على الانتصارات التي حققها الجيش العربي السوري في حلب من خلال هجوم آلاف من الإرهابيين على تدمر، مؤكداً أن الدولة السورية لن تتوقف في الدفاع عن نفسها حتى القضاء على آخر إرهابي، وأنها مستمرة بمعركتها القانونية بملاحقة جميع من شارك بسفك الدم السوري.

وفي مداخلة له خلال الندوة، أشار الرفيق رئيس مكتب الإعداد والثقافة والإعلام القطري الدكتور خلف المفتاح إلى أن القانون الدولي يفترض به أن يصون السيادة الوطنية لدول العالم لكنه أصبح مرتهناً لدول كان يجب أن تحميه، وأضاف: حان الوقت للتفكير بإيجاد منظمات دولية أخرى تؤمن بمنطق العدالة لا بمنطق القوة، مبيناً أن استعادة حلب تؤكد على قوة الشرعية في مواجهة القوة، داعياً إلى زيادة نشر الثقافة والتوعية القانونية بالحقوق الوطنية للشعوب وسيادتها.

واستعرض الدكتور عبد القادر عزوز الشراكة السورية الروسية الاستراتيجية في ضوء القانون الدولي ومحددات هذه العلاقة الاستراتيجية وآفاقها ومحدداتها الجغرافية والتاريخية والجزائية وعواملها المصلحية والبشرية، فيما لفت الدكتور أنور رجا مسؤول الإعلام في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة إلى أن السيادة الوطنية ليست متعلقة بالحدود الجغرافية التي وضعتها اتفاقية سايكس بيكو للمنطقة وإنما تمتد لكل مساحة الوطن العربي وكيفية الحفاظ على الأمن القومي العربي، في وقت بيّن رئيس الرابطة السورية للأمم المتحدة الدكتور جورج جبور أن التوازنات الدولية لعام 2017 ستخضع لمشاهد السياسة الدولية المتمثلة باستلام رئيس أمريكي جديد للسلطة وأمين عام برتغالي جديد للأمم المتحدة إضافة إلى رئيس جديد في فرنسا وتغيّرات مختلفة في السياسة الدولية.

وأوضح الدكتور تركي صقر أن الأطماع العثمانية لم تتوقّف فأردوغان ما زال يحرّك أطماعه في الشمال السوري وحلب والموصل، مؤكداً أن لواء اسكندرون سيبقى أرضاً سورية مهما طال الزمن، فيما أشار الدكتور سليم بركات، أستاذ الفكر السياسي في جامعة دمشق، إلى ما ارتكبته تركيا من جرائم بحق السيادة السورية منذ سلخ لواء اسكندرون وصولاً الى دعمها وإمدادها الإرهابيين في سورية وإلى التحالف القائم بينها وبين الامبريالية بقيادة الولايات المتحدة وربيبتها “إسرائيل”.

وفي تصريح لـ سانا أكد رئيس اللجنة المنظمة للندوة الباحث ماهر العطار التحضير لمؤتمر دولي في مكافحة الإرهاب بالتنسيق مع المكتب الدائم للمحامين العرب واتحاد المحامين الدولي لتوثيق الجرائم التي ارتكبها الإرهابيون في المنطقة وتقديم الدعاوى ضد الدول التي دعمت الإرهابيين كالسعودية وقطر وفرنسا.