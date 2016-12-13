“الرابطة”.. تضيء ذاكرة منتسبيها

إن أكثر الناس ائتلافاً هم أصحاب الفكرة الواحدة أو المهنة الواحدة، لذا تأسّست الأحزاب والنقابات والجمعيات لضم هؤلاء المتفقين في المبدأ والفكرة والمهنة.

هذا ما خطّه قلم اللواء عدنان مخلوف في كلمة العدد الجديد من “الرابطة” التي يصدرها المجلس المركزي لرابطة المحاربين القدماء وضحايا الحرب في سورية بعنوان: “الرابطة تجمعنا”، هذه الرابطة التي تأسست قبل ستة عقود، وتسعى إداراتها المتعاقبة إلى جعلها البيت الدافئ للضباط المتقاعدين، والسقف الذي يرعى مصالحهم ويؤنس وحدتهم، وكانت مقرات الرابطة المكان الذي أضاء ذاكرة منتسبيها، وأنعش ذكريات ساحات التدريب ومرابض القتال، وستبقى اسماً على مسمّى تقيم التواصل بين أفرادها وتوثق روابط المحبة وصدق الانتماء، وتؤكد قسم الفداء للوطن الواحد، والعيش في المجتمع الواحد، فالرابطة تجمعنا والوطن الكبير سورية بيتنا وملاذنا الآمن.

وتضمّن العدد موضوعات عدة منها: استقبال السيد الرئيس لوفد بريطاني، ومقابلته مع صحيفة بوليتكا الصربية، وعلى غلاف المجلة الداخلي وجهت الرابطة رسالة للسيد الرئيس جاء فيها:ماضون إلى المجد بقيادتكم وإنّا تحت رايتكم لمنتصرون،وبسواعد الحيش العربي السوري، وقواتنا المسلحة الباسلة وزيارة العماد الفريج لعدد من التشكيلات المقاتلة في ريف اللاذقية، وإحياء ذكرى حرب تشرين التحريرية، وضيف الرابطة اللواء المتقاعد محمد الشمالي، وسورية عبر التاريخ، والحركة التصحيحية كفاح شعب ومسيرة أمة، والوهابية نشأتها وتطوّرها، والعلاقات التركية الإسرائيلية، ومن ملفات حرب الاستنزاف، وماذا يتعلم أطفال إسرائيل، والإعلام وشبكات التواصل أبرز أسلحة الجيل الرابع للحروب، وقصائد شعرية لتشرين، وعيد الهالوين..عيد الشيطان، وحكايات وعبر من تراث العالم، والشخصية الأمنية وفن القيادة، وموضوعات طبية ومنوّعة، وتضمّنت المحطة الأخيرة من المجلة مقالاً حول الإرادة العربية بقلم د. بسام الخالد.