“بعد منتصف الطريق” في المسرح الجامعي

بعد النجاح الذي حقّقه المخرج أسامة العلي مع مجموعة طلاب من كلية الآداب كوّنوا فرقة مسرحية صغيرة ضمن نشاطات المسرح الجامعي بعرض مسرحية “لو كنت فلسطينياً” لممدوح عدوان، في العام الماضي، تمكّن العلي من تأسيس فرقة أوتار للمسرح الجامعي – فرع دمشق وقدّمت عرضها الأول “بعد منتصف الطريق” على مدرج كلية الصحافة ومن ثمّ كلية الطب من إخراجه، كما شارك بكتابة السيناريو مع بعض الأصدقاء واقتبس فصلاً مهماً من الملحمة الشعبية – العمل الدرامي التلفزيوني الزير سالم للراحل ممدوح عدوان. وتبدو جمالية “بعد منتصف الطريق” بالخروج عن المألوف في المسرح الجامعي بالدمج بين المعاصرة والقديم في مشاهد المسرحية بالعودة في مواضع إلى حرب البسوس التي دارت رحاها أيام الجاهلية، بإسقاط واقعي على الحرب التي نعيشها من خلال مادة الأدب الجاهلي، بالتداخل مع مشاهد تتناول مشكلات الطلاب وتتطرّق بمباشرة إلى تفكير الشباب بالهجرة. وتميّزت النهاية بأجواء التأثير الغنائي من خلال أغنية “يا شام”.

المسرحية انطلقت من كلية الآداب ويطمح أسامة العلي مع أعضاء فرقة أوتار لعرضها في كل كليات جامعة دمشق إضافة إلى مسارح دمشق الرسمية، وتحدّث لـ”البعث” عن رسالة العمل بأنه لم يكن اختياره للعنوان عبثاً فكان الطريق المنفى وفيه طوق النجاة، ورسالته موجّهة إلى جميع شرائح الشعب السوري ولكل من يفكّر بمخرج لما نحن فيه ظاناً أن الهجرة هي الحل الأمثل، إذ أثبتت الأيام أن الذين هاجروا لم يجدوا ما يطمحون إليه، فالحل ليس بالهجرة ولاسيما للشباب الذين قطعوا نصف الطريق وتخرّجوا في الجامعة، وإنما بالبقاء والاستمرار والعمل على إعادة إعمار بلدنا، ولاسيما أننا نقترب من المرحلة الأهم وهي الأمان وعودة المهجّرين إلى سورية، فما نريد إيصاله إلى الجميع أن الحلّ يجب أن يكون سورياً-سورياً.

وحول الصعوبات التي واجهت الفرقة تحدّث عن عدم وجود أماكن مجهّزة، وقلة المستلزمات الفنية وخاصة المتعلقة بالصوت ما أدّى إلى تفاوت صوت الممثلين، إضافة إلى ضآلة الدعم المادي الذي يعاني منه المسرح الجامعي، فرغم تحمّل الاتحاد الوطني جزءاً من النفقات إلا أن المشاهد التاريخية تطلبت الكثير من النفقات. وقد شارك العلي في التمثيل مع يزن السكري ومؤيّد النوري وعلا البريحي وآخرين.

ملده شويكاني