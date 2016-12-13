متابعة تصوير مسلسل سنة أولى زواج

يتابع المخرج يمان إبراهيم تصوير حلقات مسلسله الجديد “سنة أولى زواج” من تأليف نعيم الحمصي وإخراج شركة لاند مارك ليكون باكورة أعمالها الدرامية.

ومسلسل سنة أولى زواج اجتماعي متصل منفصل يتناول عبر حلقاته الثلاثين المفارقات الاجتماعية والمشاكل التي تنشب بين الزوجين مع بداية حياتهما المشتركة ضمن توليفة جديدة ونكهة كوميدية بعيدة عن المبالغة والتهريج.

وكان من المقرر أن تلعب الفنانة جيني اسبر شخصية رولا وهي بطلة المسلسل إلى جانب الفنان يزن السيد لكن ظروفا صحية منعتها وأدت لاعتذارها ما دفع مخرج العمل إلى إسناد دورها للفنانة دانا جبر ولا سيما أنها كانت على قائمة أبطال العمل منذ البداية لكن ما تغير هو الشخصية التي ستلعبها.

وشخصية رولا بحسب بيان صادر عن الشركة عروس جديدة تتزوج بعد قصة حب جميلة تتأثر بشقيقتها الثرية التي تهتم بمظهرها الخارجي وأناقتها كما تتصف رولا بالجمال والطيبة لكنها في الوقت ذاته تتعامل بكيد مع زوجها ما يخلق مواقف طريفة بينهما.

يشارك في بطولة العمل الفنانون: مرح جبر وتولين البكري وتولاي هارون وإيمان عبد العزيز وروعة ياسين وجمال العلي وباسل حيدر ورجاء يوسف وفاروق جمعات إضافة إلى ممثلين سيحلون ضيوفاً على حلقاته منهم محمد خير الجراح والمطرب أذينة العلي.