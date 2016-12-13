رسائل الكرز في مهرجان نيودلهي السينمائي

حازت الفنانة سلاف فواخرجي جائزة أفضل إخراج عن فيلمها “رسائل الكرز” ضمن منافسات مهرجان دلهي الدولي للفيلم، وبذلك تكون أوّل مخرجة عربية تفوز بهذه الجائزة من المهرجان الذي اختتم دورته الخامسة في العاصمة الهندية يوم الجمعة الماضي، بعد أن افتتح فعالياته لهذا العام بعرض الفيلم،

وقد حظي الفيلم بانطباعاتٍ طيّبة في أروقة المهرجان وخاصّة من جانب لجنة التحكيم، كالسيدة مالالاي زكريا (منتجة فنية من أفغانستان، وعضو لجنة تحكيم) التي عبّرت عن إعجابها بعنوان الفيلم، الذي يحكي قصة حب جميلة جداً، وأضافت: أن أرى فيلماً يتحدّث عن الحب في الحرب شيء جميل، أحببت القصة وأحببت طريقة الإخراج، وأرجوكِ أن تستمرّي بالعطاء يا سلاف”. السيد آجيت راي (منتج وموزع هندي- عضو في اللجنة المنفذة لمهرجان نيودلهي) اعتبر الفيلم من “أفضل الأفلام السورية والمصرية المشاركة “، ورأى أنّه “يمتاز بفرادة السرد الحكائي، وبالممثلين واختيار الموضوع وكان موفقاً ورائعاً جداً”. السيدة بريندا ليدار (كاتبة ومخرجة ومنتجة هندية- كندية، عضو لجنة تحكيم)، وصفت الفيلم بأنّه “يلامس شغاف القلب”، ولفتت إلى “طريقة المعالجة البصرية للفيلم”، ودعت الجميع إلى مشاهدته. السيد رام بيرشا (مدير المهرجان) وصف سلاف فواخرجي بـ”الممثلة والمخرجة السينمائية الكبيرة، والرائعة جداً”.