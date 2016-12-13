جَهْبَذ وعشرة أشهر

عبد الكريم النّاعم

في عام 2006م قدّمتُ كتابي “مدارات – سيرة زمن- من الطفولة حتى صباح الثامن من آذار 1963م”، وأُبلغتُ برفض نشر الكتاب، وفي إحدى زياراتي لدمشق طلبتُ مقابلة وزير الثقافة، وكان يومها الدكتور، المفكّر، الكاتب، المربّي، المشهور محمود السيّد، ولم أكنْ قد التقيتُه من قبل، وفور دخولي شعرتُ بكثير من الاطمئنان عبر طريقة الاستقبال العالية الأناقة والتهذيب، قلت: “سيادة الوزير جئتك شاكياً”.

بابتسامة وادعة رزينة قال: “مِمَّ”؟

قلت: “أنا صدرت لي أوّل مجموعة شعريّة عن هذه الوزارة عام 1965، وتتالت مجموعاتي، وهي في معظمها إمّا طباعة الوزارة، وإمّا طباعة اتّحاد الكتاب العرب، واليوم أتقدّم بهذا الكتاب،.. فَيُرفض”.

ظلّت ابتسامته تنير ما بيننا وقال: “مَن هذا الجَهْبَذ الذي رفضَه”؟.

قلت: “دكتور أنت أدرى بالجهابذة الموجودين في وزارتكم”.

قال: “ضع الكتاب عند السكرتيرة”.

فودّعتُه وغادرت، وبعد مدّة كتبتُ مقالة لها علاقة بمسألة ثقافية، ونشرتُها في إحدى صحف العاصمة، وفي اليوم ذاته، حوالي الساعة الثالثة ظهراً، رنّ جرس الهاتف، رفعتُ السماعة، فسألني صاحب الصوت ما إذا كنتُ أنا مَن يردّ فقلت: “نعم أنا هو”.

قال ببساطة عميقة مشبعة بالتّواضع: “أنا محمود السيّد”، قاطعتُه: “أنت الكبير الذي يرفع من شأن المواقع”، تابع بتواضعه، ردّاً على آخر جملة في المقال المنشور، فقال: “لن ندعك وحدك تصرخ في هذه البريّة، وكتابك مدارات صار في المطبعة”.

بعد عشر سنوات، وهذا الإرباك ليس الأوّل مع أحد الجهابذة، وسأفصّل في مقالة أخرى.. بعد عشر سنوات تقدّمت بمجموعة شعريّة للوزارة، علماً أن ما نشرتْه الوزارة لي بلغ عشرة كتب، وكان مدير الهيئة العامة للكتاب الشاعر الصديق توفيق أحمد، واستفسرتُ عن هذه المجموعة، فقال لي مطمْئناً: “أُرسلت إلى المطبعة”، وحين عيّن الدكتور الشاعر الصديق ثائر زين الدّين مديراً للهيئة، باركتُ له، واستفسرت عن المجموعة، فقال لي: “هي منذ الشهر الثاني عند القارئ الثاني وقد طالبتُ بأن يرسلها”، وقد استعيدتْ بالفعل خلال أيام.

يا إلهي! كيف ذهبتْ المجموعة إلى المطبعة إذن؟! هذا ما لا أعرفه!.

الذي استوقفني هو كيف لمجموعة شعريّة أن تبقى عند قارئ واحد عشرة أشهر؟!.

أمضيتُ سنوات طويلة كعضو لجنة قراءة نصوص الشعر في اتّحاد الكتاب العرب، وكانت المجموعات تُرسل لي من دمشق إلى حمص، ولا أذكر أنّ مجموعة بقيتْ عندي أكثر من أسبوع واحد، وفي نهايته تكون في دمشق.

تُرى ما الذي يجعل مجموعة تدخل في هذا السّبات؟!. أتساءل وأنا أضع الاحتمالات الحسنة، أمّا الاحتمالات الأخرى، فلها حديث آخر.

الجَهْبَذ: هو النّاقد العارف بتمييز الجيّد من الرّديء (المنجد).