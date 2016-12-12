الرئيس الأسد يتسلم رسالة من البابا فرنسيس.. الفاتيكان يدين التطرف والإرهاب

تسلم الرئيس بشار الأسد رسالة من البابا فرنسيس بابا الفاتيكان لدى استقباله اليوم السفير البابوي بـمشق الكاردينال ماريو زيناري..

البابا فرنسيس عبّر خلال الرسالة عن تعاطفه العميق مع سورية وشعبها في ظلّ الظروف الصعبة التي تمرّ بها، مؤكداً إدانة الفاتيكان الصريحة لكل أشكال التطرّف والإرهاب.. داعياً إلى تضافر جهود الجميع من أجل وضع حد للحرب في سورية وعودة السلام المنشود إلى ربوعها، لتبقى كما كانت أنموذجاً للعيش المشترك بين مختلف الثقافات والأديان.

الرئيس الأسد، من جانبه، هنأ السفير زيناري بترفيعه لمرتبة كاردينال، مشيراً إلى أن إبقاءه سفيراً للفاتيكان في سورية بعد نيله هذه المرتبة، وهي الحالة الوحيدة في العالم، يمثّل سابقة سياسية وتاريخية وإنسانية تؤكد الاهتمام الكبير الذي يوليه البابا فرنسيس لسورية وشعبها.

وأكد الرئيس الأسد أن سورية دولة وشعباً مصمّمة على استعادة الأمن والاستقرار، وهي ماضية في إنجاز المصالحات التي تشكّل الطريق الأمثل نحو تحقيق هذا الهدف.