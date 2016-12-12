جبهة حلب.. الشيخ سعيد وخمسة أحياء أخرى تحت سيطرة الجيش وتقدُّم باتجاه الكلاسة وبستان القصر

حققت وحدات الجيش العربي السوري تقدماً جديداً في ملاحقة التنظيمات الإرهابية في الأحياء الشرقية لمدينة حلب واستعادت السيطرة على أحياء الشيخ سعيد – الشحادين – منطقة الإسكان – كرم الأفندي – كرم الدعدع – الصالحين وصولا إلى جسر الحج – الجلوم – باب المقام – الفردوس – قلعة الشريف وتتابع تقدمها باتجاه الكلاسة – بستان القصر – سوق الهال وتلاحق فلول الإرهابيين الفارين إلى السكري – المشهد – العامرية – الأنصاري وسط انهيار كبير في معنويات الإرهابيين كما تقوم وحدات الهندسة في الجيش العربي السوري بإزالة الألغام والعبوات الناسفة.

وذكر مصدر ميداني في حلب أن وحدات الجيش العربي السوري بالتعاون مع القوات الرديفة واصلت عملياتها على تجمعات وأوكار التنظيمات الإرهابية وسعت خلالها من نطاق سيطرتها على ما تبقى من الأحياء الشرقية من مدينة حلب.