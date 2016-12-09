انهيارات متوازية

على وقع الانهيارات الميدانية المتسارعة وسط فلول الجيوش الإرهابية المحاصرة في آخر أحياء وأزقة شرق حلب، هناك “انهيارات” سياسية ودبلوماسية موازية، قد لا تقل أهمية وتسارعاً، في مواقف مجمل الأطراف الإقليمية والدولية الداعمة، وهي انهيارات باتت ملموسة، وتكاد تخرج نهائياً إلى حيّز العلن، بحيث يمكن البدء باحتسابها كمعطيات جديدة في معادلة ما بعد تحرير حلب.

مبدئياً، يمكن اعتبار هذا التحوّل- الانقلاب بمثابة إقرار بالأمر الواقع الذي تفرضه التطوّرات الميدانية، كما يمكن أخذه على محمل الرضوخ لحدود المعادلة الإستراتيجية التي تكرّست خلال الأسابيع القليلة الماضية في سورية وفي كامل الشرق الاوسط والعالم، فمن نفض وزير الخارجية الأمريكية، جون كيري، يد واشنطن تجاه مصير ما تبقى من مجموعات إرهابية، لم يعد أمامها من خيار إلا الاستسلام أو الموت أو مغادرة المدينة، وتحمليها وحدها مسؤولية ما جنته على نفسها بعد رفضها مغادرة الأحياء المطوّقة فيها، إلى إعلان العائلة الحاكمة في السعودية عن القبول بالحل السياسي في سورية كسبيل لإنهاء الأزمة، بعد مكابرة فاشلة استمرت سنوات طويلة، هي عمر الأزمة، إلى الدوران الأردوغاني البائس في فلك تصريحات متناقضة حول الهدف النهائي لـ “عملية درع الفرات” في شمال سورية، وما تكشّف من التزامات وتعهدات جرى تقديمها للكرملين بخصوص انسحاب حركة “نور الدين الزنكي” من “بعض الجبهات” وتسليم “بعض النقاط المرابطة” داخل حلب المدينة، إلى تلك البعبعة الإعلامية التي أوصلت نظام مشيخة قطر إلى “تحدي” الرئيس الأمريكي المنتخب عبر إعلان العزم على مواصلة دعم المسلحين حتى ولو عارضته الإدارة الأمريكية المقبلة (رسالة عكسية مفادها أننا سنتخلى عنكم مرغمين ولا مجال للعتب والاتهام بالخيانة)، وحتى إلى العدوان العسكري الإسرائيلي الذي يبدو أن لا هدف له إلا التذكير بأن نتنياهو لا يزال موجوداً، وأن على أحدهم أن يأخذه على محمل الجد، فيما يهم الممثلون الكبار بمغادرة خشبة المسرح.. كل ذلك يشي بأن المؤامرة تعيش آخر فصولها، وأن قوى العدوان بلغت نقطة المراجعة، والجميع يسلك الآن طريق الرجعة، وأن “ملف” الأزمة -إن سمحنا لأنفسنا بهذه التسمية- بات قاب قوسين أو أدنى من العودة إلى أبعاده الداخلية، وبالتحديد إلى الشرعية ممثّلة بالدولة السورية ومؤسساتها، لكي يجري إغلاقه وفق الديناميات الوطنية الخاصة.

ببساطة، هو النفاق السياسي الغربي ذاته الذي يتعيّن على العملاء والخونة والمرتزقة من كل صنف وجيل، وبين حقبة زمنية وأخرى، أن يدفعوا ثمنه دورياً. وهي أيضاً لعبة الأحجام المزيّفة والعضلات المستعارة التي جعلت من ممالك متخلّفة ومشيخات مريضة ومتهالكة، وفي غفلة من التاريخ، محرّكات “ثورية” للعودة بالشعوب إلى عصور الظلام والتبعية. وما علينا، من الآن فصاعداً، إلا الوقوف على السور وانتظار طوابير أصحاب المواقف المعدّلة وهم يحجون نحو عواصم جديدة، ويتعبّدون لآلهة أخرى. ولكن انتصار سورية اليوم لن يقف عند حدود جغرافيتها، ولن ينتهي بتداعياته مع القضاء على المد الوهابي الإرهابي، الذي جرى تصديره إليها تحت يافطة دعم “السلمية”، فسورية المنتصرة سوف تعيد صياغة مستقبل الشرق الأوسط والعالم بعد أن دشّنت عصراً جديداً من الصمود الوطني والمقاومة الشعبية، وسوف تعكس هذا المناخ على الشعوب العربية قبل غيرها.

لن يكفي تبدّل المواقف لوقف الهزّات الارتدادية المرتقبة، ولن يقف الدرس هذه المرّة عند حدود تقبّل العزاء وتجرّع مرارة “التخلي والخيانة”.. وسوف تتحمّل الأنظمة العربية الرجعية، كما النظام الهجين الذي ركّب خلطة قاتلة ومتفجّرة من الشوفينية الطورانية والعثمانية المستحدثة، مسؤولية جر منطقتنا وشعوبنا إلى مذبحة بشرية وثقافية وحضارية لا سابق لها.. ولن يطول الوقت الذي سيجري اقتيادهم فيه إلى محكمة الشعوب لنيل جزاءهم العادل، كما تقتضي الحتمية التاريخية، التي يبدو أنها ستمرّ من هنا.. من الشرق الأوسط الجديد الذي تصنعه شعوبه هذه المرة.

بسام هاشم