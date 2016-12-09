تحرير حلب يدخل ربع الساعة الأخير.. ومئات المدنيين يخرجون من الأحياء الشرقية الجيش يتقدم في الشيخ سعيد.. ومصرع 20 إرهابياً في ريف حمص

حقق جيشنا الباسل أمس تقدماً جديداً في عملية تطهير ما تبقى من الأحياء الشرقية لمدينة حلب من رجس الإرهابيين التابعين لتنظيم جبهة النصرة والتنظيمات المرتبطة بها بعد أن سيطر على عدد من كتل الأبنية والمزارع في منطقة الشيخ سعيد، وسط انهيار كبير في صفوف التنظيمات التكفيرية، ما يعني أن ربع الساعة الأخير من معركة حلب قد بدأ وبات تطهيرها كاملة من رجس الإرهاب خاضعاً للظروف الميدانية حيث يعطي الجيش الأولوية لتأمين خروج الأهالي إذ سجل يوم أمس خروج المئات معظمهم من النساء والأطفال وقام أبطال جيشنا بتأمين وصولهم إلى المناطق الآمنة ومستلزماتهم الضرورية. في وقت سقط 20 قتيلاً ومصاباً بين صفوف إرهابيي “أحرار الشام” المرتبط بنظام آل سعود الوهابي خلال عمليات للجيش في ريف حمص الشمالي. ونفذت قواتنا العاملة في درعا رمايات دقيقة على تجمعات الإرهابيين وتحصيناتهم في درعا أسفرت عن إلحاق خسائر كبيرة في صفوفهم وتدمير أدوات إجرامهم.

ففي حلب أعادت وحدات من الجيش الأمن والاستقرار إلى عدد من كتل الأبنية والمزارع في منطقة الشيخ سعيد وعلى اتجاه الشيخ لطفي-بلورة وسط انهيار كبير في صفوف التنظيمات الإرهابية.

وأعادت وحدات من الجيش والقوات المسلحة أول أمس الأمن والاستقرار إلى حي باب النيرب جنوب قلعة حلب وصولاً إلى حي جب القبة وأحياء الجديدة والفرافرة وأقيول وقسطل الحرامي وبيت القناص والصالحين وباب الحديد وجادة الخندق والحميدية وقاضي عسكر والمشاطية وكرم الجبل وشارعي نور الدين الزنكي وباب النصر في مدينة حلب.

وفي ريف حمص نفذت وحدات من الجيش عمليات ورمايات دقيقة على تجمع لإرهابيي ما يسمى أحرار الشام في قرية الغنطو في ناحية تلبيسة بالريف الشمالي أسفرت عن إيقاع 20 إرهابياً بين قتيل ومصاب وتدمير مدفع هاون وسيارتي دفع رباعي لهم. ومن بين الإرهابيين القتلى طارق الأحدب ومحمد عبد الرحمن لولا وطاهر الأسمر وحسن الحسن وسيف الدين العمر.

وفي الريف الشرقي اشتبكت وحدات من الجيش مع مجموعات إرهابية من تنظيم داعش هاجمت نقاطاً عسكرية في محيط كل من تدمر وحقلي شاعر وجزل النفطيين وزملة والكتيبة المهجورة وقرية الباردة إلى الجنوب الغربي من مدينة تدمر، حيث تصدت وحدات الجيش للإرهابيين المهاجمين وأوقعت عدداً منهم قتلى ومصابين ودمرت لهم 4 آليات مفخخة و 4 سيارات دفع رباعي مزودة برشاشات.

وفي درعا وريفها نفذت وحدة من الجيش رمايات دقيقة على تجمعات الإرهابيين على الأطراف الشمالية والغربية لمخيم النازحين قضت خلالها على عدد منهم في حين دمرت العديد من تحصيناتهم في حي البجابجة ونقطة محصنة للرصد جنوب خزان الكرك بدرعا البلد.

من جهة ثانية خرجت أمس دفعات جديدة من الأهالي غالبيتهم من الأطفال والنساء من مناطق انتشار التنظيمات الإرهابية في الأحياء الشرقية لمدينة حلب باتجاه الأحياء الآمنة حيث يواصل الجيش العربي السوري والجهات المعنية في المحافظة العمل على إخراج المدنيين من مناطق الخطر وتأمين جميع احتياجاتهم الأساسية.

“التحالف الأمريكي” يرتكب مجزرة جديدة شمال الرقة

وجدد طيران “التحالف الأمريكي” غاراته على المناطق السكنية في مدينة الرقة وريفها ما تسبب بوقوع مجزرة راح ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى جميعهم من المدنيين.

وأفادت مصادر أهلية وإعلامية بأن “طائرات التحالف الدولي شنت غارات عنيفة على مبان سكنية في منطقة المشيرفة شمال الرقة ما أسفر عن استشهاد 20 شخصاً وإصابة آخرين وإحداث دمار كبير في المكان”، وبينت أن عدد الشهداء مرشّح للارتفاع نتيجة وجود حالات حرجة بين الجرحى.

وارتكب طيران “التحالف” منذ تشكيله بشكل غير شرعي من خارج مجلس الأمن العديد من المجازر بحق السوريين في منبج والغندورة وطوخان الكبرى ودابق بريف حلب الشمالي والبوكمال بريف ديرالزور الشرقي وعدة مناطق في الرقة وريفها راح ضحيتها المئات بين شهيد وجريح.

وأدانت وزارة الخارجية الروسية الغارات الجوية والضربات الصاروخية من قبل قوات “التحالف”، وقالت: “إن هذه الأنباء تثير القلق العميق ويجب وقف معاناة السكان المدنيين.. وتبدو غير مقبولة بتاتاً وتستحق الإدانة الشديدة الهجمات بالصواريخ والقنابل التي تتسبب بمعاناة وموت المدنيين السوريين.. ومن الصعب قبول التبريرات المتكرّرة والتذرّع بالأخطاء أو الإهمال من جانب الذين قدموا إلى أرض سورية من دون دعوة”.

وأوضحت في بيان أن المعلومات المتوافرة تفيد بأن طائرات قوات التحالف المزعوم بقيادة اميركا نفذت غارات جوية وضربت مواقع مدنية شمال محافظة الرقة، مشيراً إلى أن القصف تركّز على عدة مبان في حي بالمركز السكني مشيرفة راح ضحيته 20 مدنياً وإصابة آخرين بجروح نقلوا إلى المستشفيات حيث يكافح الأطباء من أجل إنقاذ حياتهم.