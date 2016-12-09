تفاؤل مشوب بالحذر حصيلة اللقاءات الروسية الأمريكية مـوسـكو: الاتحـاد الأوروبـي يسـاعد الإرهـابيين.. ودي ميسـتورا يعرقـل عملية التـسـويـة

رغم اللقاءات المكثفة بين المسؤولين الروس والأمريكيين لإيجاد مخرجات للأزمة في سورية إلا أن النتيجة “صفر” تقدم، حيث لا تزال المباحثات تصطدم بالمماطلة الأمريكية وتضارب تصريحات مسؤوليها، أما الاتفاق الوحيد فهو تحديد موعد للقاء قادم.

بالأمس بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الأمريكي جون كيري الوضع في سورية عموماً وحلب على وجه الخصوص، واتفق الوزيران على ضرورة استئناف الحوار السوري برعاية أممية في أقرب وقت، وشدد لافروف خلال اللقاء على أن الشرط الأساسي لحل الأزمة يكمن في محاربة التنظيمات الإرهابية بحزم، وانتقد ازدواجية المعايير في تقييم الضربات على الإرهابيين في سورية والعراق، موجهاً أصابع الاتهام إلى دي ميستورا بعرقلة عملية التسوية السياسية.

نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أكد أن موسكو وواشنطن تواصلان جهودهما المكثفة لإيجاد حلول مشتركة للأزمة وباتتا قريبتين من التفاهم حول الوضع في حلب، لكنه حذر من التوقعات المفرطة بهذا الشأن، وأشار إلى أن إعلان الاتحاد الأوروبي بأنه هو فقط من يقدم المساعدات الإنسانية إلى سورية يوضح أن الاتحاد يقدم المساعدات للذين يقاتلون ضد الحكومة الشرعية في سورية وأنهم هم المستفيدون الوحيدون من المساعدات الإنسانية المرسلة من قبل الاتحاد الأوروبي، مؤكداً أن ما تقوم به هذه الدول هو تشويه شائن ومعيب للحقائق.

وفيما أعلن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف أن موسكو وواشنطن تناقشان حالياً سبل مكافحة الإرهاب وإمكانية تحقيق هدنة إنسانية جديدة في حلب، أكد نائب رئيس مجلس الاتحاد الروسي إلياس أوماخانوف أن المواقف المتأرجحة للإدارة الأمريكية فيما يتعلق بالقضاء على الإرهاب لا بد أن تنتهي وتصل إلى طريق مسدود ليحل مكانها صوت العقل المنادي بتضافر الجهود في محاربة آفة الإرهاب الدولي.

بالمقابل بقيت الإدارة الأمريكية على تضارب مواقف دبلوماسييها، وفيما أعرب كيري عن تفاؤله بالتوصل إلى تفاهمات مع روسيا حول سورية، أعلن مسؤول أمريكي آخر أن المباحثات لم تحقق أي تقدم، في وقت أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن القصف الذي استهدف المستشفى الروسي المتنقل في حلب كان متعمداً، مشيراً إلى أن ردود أفعال المنظمات الحقوقية الدولية على هذا الهجوم كانت ضعيفة للغاية. في حين جدد السفير الهندي لدى موسكو موقف بلاده الداعم للتوصل إلى حل سياسي للأزمة في سورية، مؤكداً على ضرورة تشكيل تحالف دولي في إطار الشرعية الدولية لمكافحة الإرهاب.

وفي التفاصيل، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أنه تم الاتفاق مع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري على إجراء لقاء للخبراء في جنيف يوم غد “السبت”، وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي في هامبورغ أمس: نحن ضد استخدام ازدواجية المعايير في تقييم الضربات على الإرهابيين في سورية والعراق، وأضاف: على دي ميستورا التوقف عن عرقلة عملية التسوية السياسية في سورية.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية أن مباحثات وزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف والأمريكي جون كيري في هامبورغ ركزت على تطورات الوضع الميداني في حلب، مشيرة إلى أن الطرفين أكدا على ضرورة استئناف المحادثات السورية تحت رعاية الأمم المتحدة في أقرب وقت ممكن، وقالت الوزارة في بيان: إن الوزير لافروف شدد خلال المباحثات التي جرت مساء أول أمس وأمس، على هامش لقاء وزراء الخارجية لدول منظمة الأمن والتعاون الأوروبي، على أن الشرط الأساسي لحل الأزمة في سورية يكمن في محاربة التنظيمات الإرهابية بحزم.

الإدارة الأمريكية على تضاربها

من جانبه قال وزير الخارجية الأمريكي للصحفيين، بعد اللقاء المقتضب الذي جمعه مع لافروف: إن العمل مستمر بين الجانبين الروسي والأمريكي لإيجاد حل للأزمة في سورية، معرباً عن تفاؤله من فرص التوصل إلى نتيجة ولكن مع ضرورة انتظار صدور رد فعل قيادة البلدين على ما توصلت إليه المحادثات حتى الآن.

بدوره أعلن مسؤول أمريكي أن المباحثات بين كيري ولافروف لم تحقق أي تقدم حول التوصل إلى اتفاق بخصوص الوضع في حلب، موضحاً أن كيري قال للصحافة الروسية بعد المباحثات أن الجهود ستتواصل رغم ذلك.

وكان كيري تقدم باقتراحات للجانب الروسي حول حلب في الثاني من الشهر الجاري تنص على سحب الإرهابيين من الأحياء الشرقية لمدينة حلب ثم تراجع عنها لاحقاً.

وقال لافروف: إن الجانب الأمريكي يتراجع للمرة الثانية منذ بداية أيلول الماضي عن التوصل إلى اتفاق حول تسوية الأوضاع في حلب، مشيراً إلى أن المواقف الأمريكية تعيد الأمور إلى نقطة الصفر وتبدو كمحاولة لشراء الوقت كي يرتاح المسلحون ويتزودوا بالذخائر.

ريابكوف: موسكو وواشنطن تواصلان جهودهما لإيجاد حلول للأزمة

إلى ذلك أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أن موسكو وواشنطن تواصلان جهودهما المكثفة لإيجاد حلول مشتركة للأزمة في سورية وباتتا قريبتين من التفاهم حول الوضع في حلب، وقال: أؤكد بدون شك أننا قريبون من التوصل إلى تفاهم، لكنني أحذركم من التوقعات المفرطة بهذا الشأن، علماً أن خبرتنا من حوارنا مع الولايات المتحدة خلال الأشهر الماضية ولا سيما الأسابيع الأخيرة تدفعنا إلى التحقق مرة بعد أخرى من ماهية المراحل التي تمر بها اتفاقاتنا، وأشار إلى أن روسيا تتحلى بحذر كبير نظراً لعدم وجود ضمانات على تبني الإدارة الأمريكية مقاربة موحدة بشأن سورية وبقاء المخاوف من أن يحاول بعض المسؤولين الأمريكيين في البيت الأبيض أو في البنتاغون إفشال الاتفاقات مع روسيا مجدداً.

من جانب آخر أكد نائب وزير الخارجية الروسي أن التهديدات الصادرة عن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وايطاليا وكندا بفرض عقوبات جديدة ضد روسيا على خلفية ما يحدث في سورية تنم عن العجز السياسي الذي يعانون منه، وهي إعلان جبان عن احتمال فرض عقوبات جديدة، مضيفاً: إنها لا تدل على شيء سوى على السخرية والتأكيد على صواب قناعاتنا حول هذا النوع من الإشارات.

وأشار ريابكوف، إلى أن بيان وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني الذي صدر أول أمس ويدّعي أن الاتحاد الأوروبي هو فقط من يقدّم المساعدات الإنسانية إلى سورية يوضح أن الاتحاد الأوروبي يقدّم المساعدات للذين يقاتلون ضد الحكومة الشرعية في سورية وأنهم على ما يبدو هم المستفيدون الوحيدون من المساعدات الإنسانية المرسلة من قبل الاتحاد الأوروبي، مؤكداً أن ما تقوم به هذه الدول هو تشويه شائن ومعيب للحقائق وتجاهل لما تقوم به روسيا الاتحادية والقوات المسلحة الروسية منذ فترة طويلة، وقال: لا أحد يقوم بتقديم المساعدات الإنسانية باستثناء روسيا ولكننا لا نبحث عن التبجح بذلك.

من جهة ثانية أعلن ريابكوف أنه لا توجد خطط لدى وزارة الخارجية الروسية لعقد لقاءات مع كارتر بيج مستشار الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب الذي وصل إلى موسكو أمس في زيارة ستستمر حتى 13 الشهر الجاري.

بوغدانوف: موسكو تناقش مع واشنطن مكافحة الإرهاب

من جهته أعلن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف أن موسكو وواشنطن تناقشان حالياً سبل مكافحة الإرهاب وإمكانية تحقيق هدنة إنسانية جديدة في حلب، وقال: إن كل هذه المسائل تناقش الآن، لأن ذلك مرتبط ليس فقط بهدنة إنسانية بل كذلك بفهمنا لما سنفعله بشكل مشترك في مجال مكافحة الإرهاب.

كما أكد المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف، أن روسيا كانت ولا تزال تحث على استمرار الاتصالات مع الولايات المتحدة بشأن تسوية الأزمة في سورية، معتبراً أن توقف هذه الاتصالات غير مقبول.

إلى ذلك أكد نائب رئيس مجلس الاتحاد الروسي إلياس أوماخانوف، أن المواقف المتأرجحة للإدارة الأمريكية فيما يتعلق بالقضاء على الإرهاب في سورية لا بد أن تنتهي وتصل إلى طريق مسدود ليحل مكانها صوت العقل المنادي بتضافر الجهود في محاربة آفة الإرهاب الدولي الخطيرة، معرباً عن أمله في تغيير المواقف الأمريكية لأن الشعب السوري بمساندة القوى الجوية الروسية والقوى الرديفة وغيرها هم جميعاً يحاربون التنظيمات الإرهابية والمتطرفين بما سيفضي إلى أن ينعم المواطنون في روسيا الاتحادية وأوروبا وأمريكا بالسلام والاستقرار.

الصين والهند تؤكدان على الحل السياسي للأزمة

في الأثناء أدانت الصين الهجوم الإرهابي الذي استهدف المشفى الروسي المتنقل في حي الفرقان بمدينة حلب الاثنين الماضي، وقال لو كانغ المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية: إننا نعارض أي هجمات على المدنيين والعاملين في المجال الإنساني وندينها وموقفنا من الأزمة في سورية واضح ونحن نأمل من جميع الأطراف الالتزام بالتعاون مع بعضها البعض لتجنب المواجهات والأزمة الإنسانية.

كما جدد السفير الهندي لدى موسكو بانكاج ساران موقف بلاده الداعم للتوصل إلى حل سياسي للأزمة في سورية، مؤكداً ضرورة تشكيل تحالف دولي في إطار الشرعية الدولية لمكافحة الإرهاب، مشدداً على أن حل الأزمة في سورية يجب أن يتوافق مع تطلعات الشعب السوري.

كما جددت اللجنة الشعبية للدفاع عن سورية في فلسطين المحتلة وقوفها إلى جانب سورية في وجه الحرب الإرهابية التي تشن ضدها بذرائع ومسميات واهية، ونوهت اللجنة في بيان لها بصمود الشعب السوري وجيشه وقيادته بوجه الإرهاب وبالانتصارات التي يحققها الجيش العربي السوري وحلفاؤه في الحرب ضد الإرهاب ولا سيما في حلب الشهباء.

يشار إلى أن اللجنة الشعبية للدفاع عن سورية تأسست بتاريخ العاشر من أيار عام 2011 في قرية الرويس المهجرة في الجليل المحتل، حيث رفع العلم السوري الوطني دفاعاً عن سورية بوجه الحرب الإرهابية التي شنت ضدها.