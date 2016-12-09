مليار ليرة لتوسيع وتطوير مبقرة فديو.. وتصفير الرسوم لتسهيل تسويق الحمضيات المهندس خميس يتفقّد عدداً من المنشآت الإنتاجية والحيوية في اللاذقية ويضع حجر الأساس لـ”المنطقة الحرفية” في القرداحة

اللاذقية-مروان حويجة:

في إطار اهتمام الحكومة بالقطاعات التنموية، تفقّد رئيس مجلس الوزراء، المهندس عماد خميس، أمس، عدداً من القطاعات التنموية والإنتاجية والخدمية في محافظة اللاذقية، ووضع حجر الأساس لمشروع المنطقة الحرفية في منطقة القرداحة، وشارك جرحى الجيش العربي السوري وفعاليات المجتمع المحلي في حملة تشجير وإعادة تأهيل المناطق الحراجية المحروقة في ريف المحافظة، والتقى أبناء وذوي الشهداء والجرحى في منطقة القرداحة.

وخلال زيارته التفقّدية للمحافظة خصّص رئيس مجلس الوزراء مبلغ مليار ليرة لمنشأة مبقرة فديو بهدف توسيع وتأهيل المنشأة وتطوير إنتاجها، من خلال إنشاء معمل لتصنيع الألبان والأجبان بقيمة 700 مليون ليرة، بما يغطي الطاقة الإنتاجية السنوية للمبقرة، و264 مليون ليرة لتوسيع المنشأة وتأهيل أقسامها.

وأكد المهندس خميس على المباشرة بهذه المشروعات التطويرية لأهميتها في تحسين الكفاءة التشغيلية والطاقة الإنتاجية للمنشأة، وبما يسهم في تلبية الاحتياجات من الألبان والأجبان ومشتقاتها.

واطلع رئيس مجلس الوزراء على مجمّع مراكز إنتاج الغراس المثمرة والحراجية في الهنادي، وتجوّل في المراكز الإنتاجية المؤلّفة من 4 مراكز، منها مركزان لإنتاج غراس الحمضيات وواحد للزيتون وآخر لإنتاج الغراس الحراجية، على مساحة إجمالية 730 دونماً، وصل إنتاجها خلال الموسم 2016 إلى 250 ألف غرسة حمضيات و80 ألف غرسة زيتون و450 ألف غرسة حراجية، إضافة إلى مراكز لتربية الأعداء الحيوية للمكافحة المتكاملة للآفات الزراعية، ومشروع تطوير الثروة الحيوانية، ويضم مشتل المشروع الرعوي وحقل أمهات الصبّار العلفي الأملس بما يخفف الضغط عن المادة العلفية للثروة الحيوانية.

ووضع المهندس خميس حجر الأساس لإقامة منطقة حرفية بمدينة القرداحة تتموضع على مساحة 30 دونماً بكلفة 500 مليون ليرة وتضم 129 مقسماً بمساحات مختلفة ومعاصر زيتون ومحطة معالجة مياه وبنى تحتية خدمية ومباني إدارية ومحطة وقود.

وخلال زيارته إلى مركز لفرز وتوضيب الحمضيات والمنتجات والمحاصيل الزراعية بالقرداحة، وجّه المهندس خميس بإلغاء ترفيق شاحنات الحمضيات، وتصفير الرسوم الجمركية في المراكز الحدودية لتسهيل تسويقها في إطار الجهود المكثّفة التي تبذلها الحكومة لتسويق فائض محصول الحمضيات، بما ينعكس إيجاباً على ريعية الأخوة الفلاحين والمزارعين.

وشارك رئيس مجلس الوزراء في إطلاق حملة تشجير الغابات المحروقة في موقع جبل العرين في قرية مرج معيربان بريف القرداحة، والتي انطلقت بمشاركة جرحى الجيش وفعاليات المجتمع المحلي، لإعادة تأهيل المساحات المتضرّرة من الحرائق الحراجية.

واستمع المهندس خميس من المعنيين في هذه المنشآت إلى احتياجاتها والخطط الموضوعة لتطوير العمل فيها ومطالب العمال، والتي تركّزت حول تثبيت العقود وتأمين وسائط نقل ورفع الأجور، مؤكداً حرص الحكومة على تلبية متطلبات العمل والعمال واهتمامها بالقطاعات التنموية والتركيز على تنفيذها وفق الأولويات لتنمية مختلف المناطق ورفع المستوى المعيشي.

وفي تصريح للصحفيين في موقع التشجير ذكر وزير الزراعة المهندس أحمد القادري أن الوزارة تحرص على زيادة الرقعة الخضراء وتعمل على وضع مشروع قانون حراج جديد يتضمن تشديداً للعقوبات بحق المخالفين، وإفراد فصل خاص حول العلاقة بين السكان والغابة من جهة الحماية والرعاية والاستفادة من مخلفاتها، مبيّناً أن الوزارة ستركز في خطتها على تحريج كامل المساحات المحروقة.

ولفت وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف إلى أن إقامة منطقة حرفية بمدينة القرداحة يأتي في إطار اهتمام الحكومة بالمشاريع التنموية ومجالس الوحدات الإدارية، حيث ستسهم هذه المنطقة في تحسين الواقع الخدمي في المدينة وتوفير فرص عمل ولاسيما لأسر الشهداء وجرحى الجيش العربي السوري.

والتقى رئيس مجلس الوزراء فعاليات حزبية واجتماعية وإدارية ورئيس وأعضاء مجلس مدينة القرداحة وعدداً من أعضاء مجلس الشعب واستمع إلى مداخلاتهم وتساؤلاتهم ومقترحاتهم حول تطوير الواقع الخدمي والتنموي لمدينة القرداحة.

وتناولت المقترحات الإسراع بإنجاز مركز خدمة المواطن وفرع للمصرف العقاري والإسراع بإنجاز الضواحي السكنية وإقامة سدات مائية في المناطق الجبلية ودعم الزراعات العضوية والنباتات العطرية وتوفير المواد العلفية للثروة الحيوانية والتوسّع بمناطق السياحة الشعبية وتشجير الغابات بغراس مثمرة للوصول إلى غابة إنتاجية ودعم منظومة الإطفاء والدفاع المدني.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أنه، بتوجيهات كريمة من قائد الوطن السيد الرئيس بشار الأسد، تحرص الحكومة في كل جولاتها وزياراتها على اللقاء بالفعاليات الشعبية والتنفيذية والاجتماعية وممثلي المجتمع المحلي للوقوف المباشر والميداني على الواقع التنموي والخدمي لكل منطقة ومحافظة، وأضاف: إن المشروعات التنموية لها الأولوية إلى جانب المشروعات الخدمية، وأن الحكومة تعمل ضمن رؤية تطويرية بآليات عمل جديدة، والانطلاق مما يطرحه المواطنون وممثلو الفعاليات الشعبية، مؤكداً أن الضرورة تقتضي الاعتماد على أنفسنا والتركيز على الزراعة والصناعة والتجارة والاستفادة من كل متر بما يدعم التنمية.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن احتياجات المشروعات التنموية تلقى جلّ الاهتمام من الحكومة، وأضاف: سيعاد تفعيل القروض في إطار العملية التنموية، وقد تمّ تأمين التمويل قبل وضع حجر الأساس لمشروع المنطقة الحرفية بالقرداحة ومركز خدمة المواطن كمشروعات حيوية تنموية، وأوضح أن هناك توجهاً لتفعيل التشاركية في عدد من القطاعات كمشروعات السكن، حيث هناك مشروع بناء 1400 شقة للمؤسسة العامة للإسكان يتمّ التوجه لتنفيذها تشاركياً مع قطاع خاص بما يوفّر سيولة يمكن تخصيصها لمشروعات حيوية ملحة في قطاعات تنموية.

وفي معرض إجاباتهم أكد وزير الداخلية اللواء محمد الشعار أن تشكيل لجنة لمتابعة نتائج ووقائع هذه الزيارة خطوة نوعية لتجسيد تطلعات المواطن وتحقيق أفضل النتائج، وأضاف: إن قوى الأمن الداخلي شاركت بفاعلية نوعية ملموسة في إخماد حرائق الغابات.

من جهته أوضح وزير الزراعة أنه تمّ تخصيص مبلغ 15 مليون دولار لاستيراد مواد علفية لتغطية احتياجات الثروة الحيوانية، وأن خطة التشجير تتضمن زراعة غراس منتجة مثل الكستناء، كما تقوم الوزارة بتقدير وتقييم أضرار الحرائق الحرجية ودراسة تعويض المزارعين المتضررين.

وأكد وزير الإدارة المحلية والبيئة أن استجابة الحكومة جاءت سريعة لإنشاء مشروع المنطقة الحرفية ومركز خدمة المواطن وتأمين التمويل اللازم، وأن هناك دراسة لإعادة النظر بالاستثمارات ولتكون أكثر جدوى اقتصادية وتنموية.

وأبدى وزير التجارة الداخلية الدكتور عبدالله الغربي استعداد الوزارة لاستثمار المحال العائدة لمجلس مدينة القرداحة وتسويق منتجات عسل الجبل من خلال المنافذ التسويقية.

وأوضح وزير السياحة المهندس بشر يازجي أن لدى الوزارة برنامج عمل طموح وواسع للتنمية الريفية في المناطق السياحية الريفية والتوسع بمناطق السياحة الشعبية والترويج لكل المنتجات والمشروعات والتنسيق مع الوحدات الإدارية في تحديد مواقع للمشروعات المحفّزة للسياحة.

وعرض محافظ اللاذقية إبراهيم خضر السالم لمشروعات تطوير الواقع التنموي والخدمي وآلية متابعة تنفيذها في إطارها الزمني وبرنامجها الوظيفي.

كما أقيم لقاء تكريمي لعدد كبير من أسر الشهداء والجرحى في القرداحة، وتحاور رئيس مجلس الوزراء معهم واستمع منهم إلى طلباتهم واحتياجاتهم، وقال: جئنا لنستمد منكم العزم والعزيمة والإرادة لأننا نفخر ونكبر بتضحيات أبنائكم، وتضحياتهم وبطولاتهم وسام فخر واعتزاز على جبين كل سوري شريف.

وأكد الرفيق الدكتور محمد شريتح أمين فرع اللاذقية للحزب أن الشهداء الأبرار قدّموا المثل الأروع في حب الوطن والذود عن ترابه.

والتقى رئيس مجلس الوزراء عدداً من رجال الأعمال.

شارك في الزيارة الدكتور عاطف نداف وزير التعليم العالي وقائد شرطة المحافظة اللواء ياسر الشريطي وعدد من أعضاء مجلس الشعب وأعضاء المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة وإدارات المؤسسات والقطاعات المعنية.

وتأتي هذه الجولة ضمن جولات ستشمل عدداً من المحافظات، بدأها المهندس خميس من محافظة اللاذقية.