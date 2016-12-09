المبعوث الصيني إلى سورية: ضرب الإرهاب بيد من حديد

دمشق-عمر المقداد:

في اليوم الثاني من زيارته إلى سورية، قدّم المبعوث الصيني الخاص إلى سورية السفير شيه شياو يان رؤية بلاده لحل الأزمة، وقال: إنها تشدد على دعم الحل السياسي المستند إلى أربعة مسارات متوازية، تتضمّن محاربة الإرهاب، ووقف إطلاق النار، والمساعدات الإنسانية والإغاثية، والعملية السياسية بين كل الأطراف، ويقودها الشعب السوري، وعلى أساس يحفظ سيادة واستقلال سورية ووحدة أراضيها.

وأضاف المبعوث الصيني، خلال مؤتمر صحفي عقده أمس في فندق “الفورسيزونز” بدمشق وحضرته وسائل إعلام سورية وصينية وعربية ودولية، إن موقف بلاده يلقى الدعم والتقدير من جميع الأطراف السورية والدولية، إذ إنها كانت من أوائل الدول التي قدّمت مبادرات وأفكاراً تشدد على الحل السياسي الذي يتضمن حلولاً تراعي مصالح الأطراف كافة، وأكد أنه عندما تنقل وسائل الإعلام حقيقة ما يجري في سورية إلى الخارج، فهي تضع الجميع أمام ضرورة خلق ظروف مواتية لدفع الحل السياسي للأزمة، وتخفيف معاناة الشعب السوري، معتبراً أن اللقاء مع الإعلاميين فرصة مهمة لشرح الجهود الصينية المبذولة في هذا المجال، والتي يتولى جانباً كبيراً منها.

وقال: هذه هي الزيارة الثانية إلى سورية منذ تمّ تكليفي بهذه المهمة في شباط الماضي، وأوضح أن هدف الزيارة هو الاستماع إلى وجهات النظر والأفكار من الجميع حول تطوّرات الوضع في سورية، وكيفية دفع الحل السياسي، ولا سيما خلال هذه الفترة، معرباً عن ثقته بحتمية التوصّل إلى حل مناسب، بشرط تحلي جميع الأطراف في المنطقة والمجتمع الدولي بضبط النفس ومواصلة بذل الجهود الدؤوبة لإنجاح العملية السياسية، وتابع: تحظى الأزمة في سورية حالياً بأكبر اهتمام على الساحة الدولية والإعلامية، موضّحاً أن تجارب التاريخ أثبتت أن الالتزام بالحل السياسي كان دائماً مصلحة مشتركة لجميع الأطراف في الأزمات الدولية، وشكَّل المخرج الواقعي الوحيد، وهو ما ينطبق على الحالة السورية، موجّهاً الدعوة للجميع إلى بذل الجهود من أجل الحوار ودعم الحل السياسي.

وفي ردوده على أسئلة الصحفيين، أعاد المبعوث الصيني التذكير بأن بلاده تدعو دائماً المجتمع الدولي إلى تعزيز جهود محاربة الإرهاب وتوحيد القوى للقضاء عليه، لأن الإرهاب هو عدو مشترك للجميع، وآفة تضرّ بالمجتمع الدولي، ويجب محاربته أينما وجد وبيد من حديد، وأضاف: إن الصين تدعو إلى وحدة مجلس الأمن، وتعارض بشدة اعتماد معايير مزدوجة أو متعددة بشأن محاربة الإرهاب، وتؤكد على ضرب كل التنظيمات الإرهابية بشكل صارم، ولا سيما التنظيمات التي أدرجتها الأمم المتحدة في القائمة السوداء.

ورداً على سؤال لـ “البعث” حول دور الحكومة التركية في الأزمة والتدخل العسكري التركي في شمال سورية، أوضح السفير شياو يان أن بلاده تشدد على رفض التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية للدول، وهو مبدأ ثابت في سياسة الصين في علاقاتها الخارجية، موضحاً أن هذا الأمر يجب أن يكون موضع مراجعة وإعادة نظر ممن قاموا به.

وفي سؤال آخر لـ”البعث” حول التعاون الاقتصادي بين البلدين، وكيفية مساهمة الصين في جهود إعادة الإعمار، أوضح المبعوث الصيني أن بلاده تدعم حالياً الجهود الإغاثية، وقد قدّمت مساعدات زادت قيمتها عن 480 مليون يوان صيني، وستواصل ذلك، وخاصة أنها ترتبط مع سورية بتاريخ كبير من العلاقات الاقتصادية، وسيكون لها دورها في مرحلة ما بعد انتهاء الحرب وإعادة الإعمار، وأضاف: إن الصين طرحت بداية هذا العام وثيقة رسمية قدّمت فيها رؤيتها لعلاقات التعاون مع دول المنطقة، وأنها وسّعت استثماراتها خلال السنوات الأخيرة لتصل إلى 100 دولة، وبلغت أكثر من 6 تريليون دولار، كما زادت من القروض التي تقدّمها، وطرحت مبادرة “الحزام والطريق” للتعاون في مجال الطاقة مع سورية ودول الشرق الأوسط الواقعة ضمن مسار هذا الحزام، مبيناً أن رؤية الصين للعلاقات الدولية، تنطلق من أولوية التنمية الاقتصادية في العلاقات بين الدول، وهي سياسة تلقى احترام المجتمع الدولي.