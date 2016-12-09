دعا لتصويب الخطاب الديني وتحديثه السيسي: لا مكان للإرهاب وجماعاته داخل مصر

أصدرت محكمة مصرية، أمس، حكماً بالسجن المؤبد بحق 11 قيادياً في تنظيم الإخوان الإرهابي، متورطين بالأحداث التي دارت في بور سعيد، في وقت أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن موضوع تصويب الخطاب الديني وتحديثه ليس ترفاً أو رفاهية بل ضرورة، ويجب أن نتوقّف أمامه كثيراً، خاصةً وأن فكرة الأديان أصبحت تُنتهك ويجري ارتكاب أعمال وحشية باسم الدين.

وقضت محكمة جنايات بورسعيد بالمؤبد لـ”محمد زكريا”، أمين حزب الحرية والعدالة في بورسعيد ومدير محطات الكهرباء في المحافظة، و10 قيادات إخوانية في أحداث العنف التي دارت في محيط حزب الحرية والعدالة في حي الشرق في محافظة بور سعيد.

وكانت النيابة العامة قد وجهت إلى ستة من المتهمين عام 2012، تهم استعراض القوة والعنف والسطو وتُهم الشروع في القتل وحمل أسلحة غير مرخصة، كما وجهت للمتهمين الخمس الآخرين تهمة الاشتراك عن طريق الاتفاق والتحريض والمساعدة مع المتهمين في الجرائم التي قاموا بها، بالإضافة إلى تكوين عصابة هاجمت مجموعة من السكان في محيط مقر حزب الحرية والعدالة.

في الأثناء، أكد الرئيس المصري أنه لا مكان للإرهاب وجماعاته وأفكاره وممارساته داخل مصر، وقال: إن مواجهتنا للإرهاب بالوسائل العسكرية والأمنية ستستمر وستظل تضحيات أبنائِنا من القوات المسلحة والشرطة المدنية مصدرَ إلهامٍ وإعزاز لنا.

وأشار إلى أن موضوع تصويب الخطاب الديني وتحديثه ليس ترفاً أو رفاهية بل ضرورة، ويجب أن نتوقّف أمامه كثيراً، خاصةً وأن فكرة الأديان بأكملها أصبحت تُنتهك ويتم الرجوع عنها والتحسّب منها في ضوء ما يشهده العالم من أعمال وحشية ترتكب باسم الدين، ما جعل بعض الناس تنبذ الفكر التكفيري بل وتكفّر بفكرة الأديان بأكملها، وأضاف: علينا تصويب الخطاب الديني، وهذه أحد أهم القضايا على الإطلاق، وبشكل لا يمس الثوابت، ويستخدم مفردات العصر ومقتضياته والاجتهاد من أجل تحديث التفسيرات والتوصل إلى الفهم الحقيقي للدين.

وتحدّث عن تشكيل لجنة من كبار علماء الدين والاجتماع وعلم النفس للتباحث في نقاط القوة والضعف التي يعاني منها المجتمع المصري، لتقوم بتنقية النصوص وصياغة خارطة طريق تتضمن المناسبات الدينية المختلفة على مدار العام، وتضع خطة محكمة على مدى خمس سنوات تهدف إلى ترسيخ الفهم الديني الصحيح على مستوى الجمهورية بكافة محافظاتها.

وشدد على ضرورة عدم اختزال موضوع تصويب الخطاب الديني في فكرة الخطبة الموحّدة، مؤكداً تقديره الكبير للدور الذي يقوم به الأزهر الشريف كقلعة مستنيرة تساهم في إحياء صحيح الدين، لاسيما في ضوء سعي البعض لترويع الناس بالدين وهدم الدولة من أجل أفكار هدامة، وينفقون في سبيل ذلك أموالاً طائلة.

وأكد السيسي أنّ رؤيةَ مصر لمنطقة الشرق الأوسط تقوم على احترام سيادة الدولة الوطنية وعلى حثّ المجتمع الدولي على التكاتف من أجل القضاءِ على جماعاتِ الإرهاب، وعلى عدم التفرقة بين الأخطار التي تمثلها تلك الجماعات ومعاملتها جميعاً بمعيارٍ واحد.

وكالات