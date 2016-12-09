مطالبات جديدة بحظر توريد الأسلحة للنظام الـسـعودي.. وبريطـانيـا تعـزّز علاقـاتها به!

طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش مجدداً بفرض حظر على توريد الأسلحة إلى نظام آل سعود الذي يستخدمها في ارتكاب جرائم ومجازر بحق المدنيين في اليمن، لافتة إلى أن الولايات المتحدة قد تعتبر متواطئة في هذه الفظاعات بسبب تقديمها الأسلحة لهذا النظام.

وقالت المنظمة، التي تتخذ من نيويورك مقراً لها، إن أكثر من 160 مدنياً قتلوا خلال شهر واحد معظمهم جراء قنابل اشتراها النظام السعودي من الولايات المتحدة، موضحة أن الأسلحة الأمريكية بيعت حديثاً إلى السعودية، التي استخدمتها في الغارات الجوية المنفّذة خلال شهري أيلول وتشرين الأول الماضيين، الأمر الذي يضع الولايات المتحدة في خطر التواطؤ في تنفيذ هجمات غير قانونية.

وأشارت بريانكا موتابارثي، الباحثة في المنظمة، إلى أن الوقت ينفذ من إدارة باراك أوباما لإلغاء جميع مبيعات الأسلحة إلى المملكة السعودية وإلا ستكون مرتبطة إلى الأبد بفظائع الحرب التي تمّ ارتكابها في اليمن.

وكان البرلمان الأوروبي صوّت، في وقت سابق، لصالح قرار يدعو إلى فرض حظر على توريد الأسلحة إلى النظام السعودي، على خلفية الغارات الجوية التي يشنها على اليمن، إذ يرى كثير من البرلمانيين الأوروبيين أنها تخرق حقوق الإنسان.

وقالت عضو مجموعة الخضر في البرلمان آلين سميث: “إن السعودية هي أحد أبرز مستوردي الأسلحة، وخاصة من فرنسا وبريطانيا”، مشددة على أن هذه الأسلحة تستخدم في العدوان على اليمن.

وكان معهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلام ذكر قبل أيام أن النظام السعودي تقدّم إلى المرتبة الثانية في شراء الأسلحة على مستوى العالم، على خلفية العدوان الواسع الذى يشنه على اليمن منذ قرابة العام، والدعم الذي يقدّمه للتنظيمات الإرهابية في سورية والعراق منذ قرابة خمسة أعوام ونصف العام، وأشار التقرير إلى أن النظام السعودي يسيطر على 7 بالمئة من حصة المستوردات العالمية للأسلحة، لافتاً إلى أن نفقاته العسكرية ارتفعت بنسبة 275 %.

ورغم كل تلك الجرائم وتلك الدعوات أعلنت الحكومة البريطانية، التي لا تزال تعيش في أوهام الماضي الاستعماري، أن تيريزا ماي تريد تعزيز علاقات بريطانيا بالسعودية، مضيفة: “نحن نساند تحالف بني سعود”!.

في الأثناء، استشهدت امرأة يمنية وثلاثة من أطفالها بغارة لطيران العدوان السعودي على مديرية باقم بمحافظة صعدة، وأوضح مصدر أمني أن طيران العدوان شن غارة استهدفت أسرة المواطن جابر جبران مقيت، ما أدى إلى استشهاد زوجته وثلاثة من أطفاله، وأدان المصدر وبشدة إيغال العدوان السعودي في سفك دماء الشعب اليمني وخصوصاً الأطفال والنساء، مستنكراً أيضاً الصمت الدولي تجاه هذه الجرائم.

كما استشهد مواطن يمني وأصيب 4 آخرون، جراء استمرار الغارات بالقنابل العنقودية التي استهدفت مناطق متفرقة في صعدة.

يأتي ذلك فيما قتل عدد من جنود نظام بني سعود في عملية للجيش اليمني واللجان الشعبية استهدفت مواقع عسكرية سعودية في السهوة والسفينة غرب مدينةِ الربوعة في عسير، وذكرت مصادر إعلامية أن عدداً من جنود نظام بني سعود قتلوا فيما هرب آخرون من موقعي السفينة والسهوة غرب مدينة الربوعة في عسير خلال اقتحام القوات اليمنية مواقع عسكرية للنظام السعودي ما أسفر عن إحراق آلية ومدرعة واغتنام عتاد عسكري.

كما تمكنت قوات الجيش واللجان الشعبية من قتل وإصابة عدد من عناصر مرتزقة العدوان خلال مواجهات في محافظة تعز، وأشار مصدر عسكري إلى أن ثمانية من عناصر المرتزقة قتلوا خلال عمليات عسكرية في منطقة التباب المحاذية لمعسكر الدفاع الجوي وجبل الهان.

وتمكّن الجيش واللجان من إحراق مدرعتين تابعتين للمرتزقة في منطقتي الجحملية وصالة شمال تعز.

أما في شرقي البلاد فقد قصفت القوات اليمنية مواقع المرتزقة في معسكر كوفل ووادي الربيعية شرقي مديرية صرواح بمحافظة مأرب، كما استهدفت موقع الهجلة العسكري في منطقة نجران جنوبي السعودية.

وكالات