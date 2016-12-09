منتفعون يحولون دون إحداث أكاديمية بحرية في سورية

دمشق-البعث:

تثار العديد من إشارات الاستفهام حول التقاعس باتجاه إحداث أكاديمية بحرية تعنى بإعادة تأهيل مفاصل العمل الملاحي بشكل مستمر، إذ يلجأ ما يزيد عن عشرين ألف عامل في هذا القطاع من ضباط وقباطنة ومرشدين بحريين ومهندسين، للسفر كل تسعة أشهر بتجديد شهادات الخبرة الممنوحة من المؤسسات التعليمية التخصصية التابعة للمنظمات العالمية البحرية في دول الجوار..!.

والمفارقة الأبرز في هذا السياق أن أغلب كوادرنا تذهب إلى بلد مثل الأردن لتجديد شهاداتهم، علماً أن الأخيرة لا تملك منفذاً بحرياً طويلاً أو قواعد بحرية ومرافئ مثل سورية..!، ومع أن وزارة النقل أعدّت الدراسات اللازمة من إحصائيات وبيانات وجدوى اقتصادية لإحداث أكاديمية بحرية، إلا أن بعض المنتفعين من وجود فرع للأكاديمية البحرية التابعة لجامعة الدول العربية استخدموا نفوذهم للحيلولة دون تأسيس أكاديمية بحرية في سورية.