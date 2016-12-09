خطة إنقاذ وطنية لمنع تجنيد الأطفال

دمشق-البعث:

وضعت الحكومة خطة وطنية لإنقاذ الطفولة ومنع عملية تجنيد الأطفال على أن يتمّ تطبيقها مطلع العام القادم من خلال التعاون مع الجمعيات الدولية والمنظمات الإنسانية بهدف الوصول إلى كافة الأطفال السوريين خارج القطر.

ويبدو أن ثمة تدابير استباقية لحماية الطفل وفق إطار تشريعي وعملي حيث تمّ التعاون بين وزارتي الإعلام والشؤون الاجتماعية والعمل مع الهيئة السورية لشؤون الأسرة والعديد من الجهات والمنظمات لوضع وثيقة رصد وإبلاغ لرصد الحالات بالتوازي مع خطة وطنية للتعاطي العملي الفاعل وذلك من خلال المركز الذي باشر عمله باستقبال بعض حالات (لأطفال مجندين) لدراستها وعلاجها.