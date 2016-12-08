خطة تجميع عمال “سار”

دمشق– محسن عبود

وضعت الشركة العامة لصناعة المنظفات الكيميائية (سار) خطة تهدف إلى تجميع عمالها المهجّرين والعودة إلى العمل، ولتحقيق ذلك تمّ استئجار مقر جديد في شركة الصناعات الزجاجية وإنتاج مواد سائل الجلي والكلور المعقم والفلاش ومعجون الجلي.

وقال هشام الفريج مدير الشركة إنه تمّ تطوير العمل وإنتاج مسحوق /رايدماتيك/ الخاص بالمشافي ومساحيق الغسالات الأتوماتيكية والعادية بأحجام وأوزان مختلفة وبأسعار منافسة ومواصفات عالية، مبيناً أن هذا العمل يحقّق للعمال وعددهم (90) جزءاً من رواتبهم بدل الاعتماد الكلي على وزارة المالية، ومن المتوقع الحصول على كتلة رواتب الموظفين مع استمرار التسويق للمنتج بشكل كامل من قبل مؤسسات التدخل الإيجابي والقطاع الخاص في حال تأمين وكلاء التسويق. وعن الصعوبات التي تواجه العمل قال الفريج: نعاني من ضيق المكان المستأجر وقلّة الآلات العاملة وانقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة، وضعف تسويق المواد المنتجة بسبب عدم استجرارها من قبل القطاع العام.