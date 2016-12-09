الخارجية: دول الخليج مجرّد أدوات.. وبريطانيا تعيش أوهام الماضي الاستعماري

تعقيباً على البيان الصادر عن القمة الخليجية البريطانية، والمواقف التي تضمّنها إزاء سورية، قال مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين في تصريح لـ “سانا”: تؤكّد الجمهورية العربية السورية ما يعرفه القاصي والداني أن دول الخليج لا تملك قرارها، وتفتقر إلى أدنى نوع من الاستراتيجية السياسية المستقلة، ولا تعرف إلا أن تكون مجرد أدوات تنفق من أموال شعوبها للتآمر على سورية، ولهذا قامت هذه الدول بدعوة رئيسة وزراء بريطانيا لتحتمي بها بسبب خشيتها مما توعّدها به الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.

وأضاف المصدر: أما بريطانيا فإنها بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي تحاول استغلال غياب الدور الأمريكي في المرحلة الراهنة من أجل العودة إلى أمجاد امبراطوريتها الزائلة وانتهاز الشعور بالهزيمة والوهن لدى شيوخ النفط لابتزاز المزيد من ثرواتهم وممارسة أبشع أشكال النفاق والتضحية بالمبادئ التي تدّعيها كذباً.

وشدد المصدر على أن الشعب السوري وجيشه الباسل الذي اتخذ قرار القضاء على الإرهاب ويسجّل الانتصارات المتتالية على العصابات الإرهابية التكفيرية وداعميها الإقليميين والدوليين، لن يعير أدنى اهتمام لدموع التماسيح التي يذرفها المنافقون من أتباع الديمقراطيات الزائفة وأدواتهم في الخليج، وهي ترى فيها دموع الهزيمة والخيبة من انتصار سورية ووأد المشروع التآمري الذي استهدفها إلى غير رجعة، وستكون حلب وكل المدن السورية مقبرة لأطماع الحكومات التي لا تزال تعيش في أوهام الماضي الاستعماري الزائفة وتابعيهم المتخاذلين في الخليج.