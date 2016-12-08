خطة وطنية لإنقاذ الأطفال وتجميد التجنيد والتطبيق قريب تدابير تشريعية استباقية للحماية ومراكز متخصصة لإعادة بناء المنغمسين بالأعمال القتالية

دمشق– حياه عيسى

تنوّعت أشكال التجنيد التي أفرزتها الحرب، لتشكّل مخيمات اللجوء في الدول المجاورة بؤرة استهدفت كافة شرائح الأطفال على اختلاف أعمارهم، ما دفع بالحكومة لتسريع إصدار القانون رقم/11/ الذي يجرّم كل من جنّد طفلاً أو من هو تحت السن القانونية، في وقت يتمّ العمل على متابعة الأطفال (المجندين) من خلال مراكز الرعاية، وصولاً لوضع خطة عمل لمناهضة تلك الظاهرة وإنهائها من خلال التعاون مع كافة الجهات ذات الصلة.

وزير الإعلام الدكتور محمد رامز ترجمان أشار خلال ورشة عمل حول (حظر تجنيد الأطفال في الأعمال القتالية) التي أطلقتها وزارة الإعلام –مديرية الإعلام التنموي- إلى وجود خطة وطنية لإنقاذ الطفولة ومنع عملية تجنيد الأطفال سيتمّ تطبيقها مطلع العام القادم من خلال التعاون مع الجمعيات الدولية والمنظمات الإنسانية بهدف الوصول إلى كافة الأطفال خارج القطر، داعياً الإعلام للقيام بدور توعوي لنشر ثقافة حقوق الطفل ومخاطر التجنيد ومنع استغلال البراءة وانتهاك الطفولة.

من جانبها وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريمه قادري شدّدت على ضرورة اتخاذ تدابير استباقية لحماية الطفل وفق إطار تشريعي وعملي، حيث تمّ التعاون مع الهيئة السورية لشؤون الأسرة والعديد من الجهات والمنظمات لوضع وثيقة رصد وإبلاغ لرصد الحالات وخطة وطنية للتعاطي العملي الفاعل، وذلك من خلال المركز الذي باشر عمله باستقبال بعض حالات (لأطفال المجندين) لدراستها وعلاجها، داعيةً إلى زيادة الوعي من خلال المنافذ الإعلامية لتقبل قضية استقبال الطفل المجند وإعادة دمجه بالمجتمع، ولاسيما أن الطفل “ضحية” وليس مذنباً.

كما طالبت الدكتورة هديل الأسمر مديرة الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان بتأهيل مراكز متخصّصة لإعادة بناء الأطفال المنغمسين بالأعمال القتالية، وتوحيد الجهود لوضع أهداف واضحة للوصول إلى النتائج المرجوة من خلال إعادة بنائهم وإدماجهم بالمجتمع، كونهم يمثّلون الشريحة الأكثر خطراً للمستقبل القريب إن لم تتمّ معالجة ما تعرّضوا له من خلال إعداد خطة عمل وطنية للتعامل مع أطفال ضحايا التجنيد من خلال عدة محاور أهمها محور التدريب والتأهيل، ومحور الدعم النفسي والاجتماعي، محور رفع الوعي، محور الوصول إلى الأطفال الذين تمّ تجنيدهم وإشراكهم في الأعمال القتالية.

يُشار إلى أن اتفاقية حقوق الطفل ركزت على ضرورة حظر تجنيد الأطفال بالنزاعات المسلحة، بالتزامن مع إطلاق البروتوكول المتعلق بمنع إشراك الأطفال بتلك النزاعات، ما دفع بالمشرّع السوري عام 2013 لتعديل قانون العقوبات وإضافة مادة تمنع تجنيد الأطفال وفرضت عقوبات شديدة في هذا الموضوع، حيث اعتُبر الطفل (المجند) ضحية، مع التأكيد على تأهيله ومحاسبته على بعض ما قام به في فترة التجنيد.