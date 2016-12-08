شراكة الصحة العالمية مع صحة حلب

حلب- معن الغادري

شاركت ممثلة منظمة الصحة العالمية إليزابيث هوف في حملة التلقيح التي تقوم بها فرق مديرية الصحة في مراكز الإيواء المؤقتة في منطقتي جبرين والمحالج.

واطلعت هوف على خدمات الرعاية الصحة التي تقوم بها فرق المديرية، والمقدّمة لأهلنا الخارجين من الأحياء الشرقية، منوهة بجهود كوادر مديرية الصحة في عملهم وتقديمهم الرعاية الصحية. واستمعت ممثلة المنظمة من مدير صحة حلب الدكتور مازن حاج طه إلى شرح عن الخدمات المقدمة والجهود التي تبذلها مديرية صحة حلب، لتقديم كافة الخدمات الإسعافية والعلاجية إضافة إلى خدمات الرعاية الصحية، مبيّناً أن المديرية ومنذ أولى لحظات خروج المواطنين وبالتنسيق مع محافظة حلب استنفرت كوادرها الطبية والفنية والتمريضية لاستقبال المواطنين وسبر حالاتهم الصحية وتقديم الخدمات لهم، إضافة إلى استنفار منظومة الإسعاف السريع وبعدد سيارات الإسعاف المتوفرة لنقل المرضى المحتاجين للعناية الطبية إلى مشافي مديرية الصحة وتم تقديم العلاج اللازم لهم، إضافة إلى إجراء العمليات الجراحية اللازمة للبعض الآخر. وقدّم مدير صحة حلب عرضاً لعدد الخدمات الصحية المقدمة بمختلف أنواعها سواء اللقاحات أو الكشف الطبي أو الترصد التغذوي.