قيادة الحزب تواصل جولاتها الميدانية على المحافظات والجامعات الهلال: سورية قوية ولن تتنازل عن أي ذرة من ترابها الوطني

واصلت قيادة الحزب، ولليوم الثالث، جولاتها على المحافظات والجامعات، ولقاء القيادات والكوادر الحزبية والفعاليات الاجتماعية والدينية، لمناقشة سبل النهوض والارتقاء بواقع العمل الحزبي، والاستماع إلى الواقع الخدمي والاقتصادي فيها.

ففي دمشق “بسام عمار-محمد عرفات”، التقى الرفيقان الأمين القطري المساعد للحزب المهندس هلال الهلال، والدكتور عمار ساعاتي رئيس مكتب الشباب القطري، أمس في مقر القيادة، الكوادر الحزبية في فرع القنيطرة.

وقال الرفيق الهلال: إننا في قيادة الحزب نشعر بالسعادة عندما نلتقي الرفاق البعثيين في فرع القنيطرة، وكلنا أمل أن تكون اللقاءات القادمة، وستكون، على أرض الجولان الحبيب، الذي يحتل مكانة كبيرة في قلب كل سوري، ومكانته الأكبر في قلب السيد الرئيس بشار الأسد، وأضاف: إن القيادة حريصة على التواصل مع الكوادر الحزبية والفعاليات الأهلية والمجتمعية على مختلف مستوياتها في هذه المحافظة، بهدف الاستماع إلى الواقع الخدمي والاقتصادي فيها والصعوبات المعيشية للمواطنين، بشكل مباشر ودون أي حواجز، وبالتالي يجب طرح كل ما من شأنه خدمة العمل دون أي مواربة أو مهادنة لأحد، لأننا اليوم في ظرف من غير المسموح فيه وجود مثل هؤلاء الأشخاص، والذين في الحقيقة هم عبء على الحزب ومؤسساتهم، وأكد أننا بحاجة الى العمل الحقيقي الفعّال والبنّاء، داعياً إلى زيادة الجهود المبذولة لإيجاد حلول للمشكلات الخدمية، وتركيز الاهتمام على المصالحات المحلية.

وأكد الرفيق الهلال أن من يسمون أنفسهم “معارضة”، ويتحدّثون باسم الشعب السوري، ويطلقون التصريحات بخصوص الجولان العربي السوري المحتل، وإمكانية التنازل عنه، ويزورون كيان الاحتلال الإسرائيلي، لا يمثلون أي سوري، ولا يمثلون حتى أنفسهم لأنهم أتباع، وشدّد على أنه لا يحق لأحد في العالم مهما كانت مكانته وموقعه وقوته أن يتحدّث باسم السوريين أو يفرض عليهم أي شيء ينقص من سيادتهم الوطنية، وعلى أن سورية قوية ولن تتنازل عن أي شيء من ثوابتها الوطنية، لأن من يملك شعباً كالسوريين، وجيشاً بطلاً كالجيش العربي السوري، وقائداً حكيماً كالسيد الرئيس بشار الأسد لا يخشى شيئاً، ولن يتنازل عن ذرة تراب من وطنه.

من جانبه أشار الرفيق ساعاتي إلى المكانة الكبيرة التي تشغلها هذه المحافظة في قلب ووجدان السوريين بمختلف بقاع الوطن، وبيّن أن ما حدث للقنيطرة من تدمير وخراب عند احتلالها من قبل العدو الإسرائيلي عام 1967، تكرّر مجدداً فيها وفي مختلف أنحاء سورية جرّاء الهجمة والعدوان الإرهابي المستمر منذ ستة أعوام الذي استهدف تدمير الوطن وبناه التحتية ومرافقه العامة، وتمزيق لُحمة السوريين وتضامنهم، مشيداً بالإنجازات الكبيرة التي يحرزها الجيش العربي السوري كل يوم، وبشهدائه الأبرار الذين ضحّوا في سبيل عزة الوطن ومنعته، مؤكداً أن الوقائع الميدانية تشير بما لا يدع مجالاً للشك أن السوريين سيعلنون عمّا قريب انتصارهم على العدوان التكفيري، وثمّن الدعم الذي تقدّمه روسيا وإيران، والذي كان له دور هام في إفشال مخططات الغرب وأتباعه في المنطقة.

وأضاف الرفيق ساعاتي: إن من بين الأولويات التي تركّز عليها الحكومة وتعمل على تحقيقها، ملفات إدارة عجلة الإنتاج والاستثمار والصناعة ومحاربة الفساد وإعادة الإعمار، مبيّناً أن إنجاز هذه الملفات سيكون له تأثير كبير في عودة سورية إلى سابق عهدها ونهضتها مجدداً، وتحدّث عن أهمية الأداء الميداني في العمل الحزبي ودوره في الارتقاء به، وعن ضرورة التواصل المباشر مع المواطنين والتعرّف عن قرب على احتياجاتهم وهمومهم المعيشية، ودعا لاتخاذ الاجراءات الكفيلة بإنجاح مؤتمرات الفرق والشعب الحزبية، التي ستعقد خلال الفترة القادمة، وضرورة توعية المواطنين للالتحاق بالخدمة الإلزامية ورفد الجيش العربي السوري بالطاقات الشابة.

وتحدّث الرفاق في مداخلاتهم عن الوضع المعيشي الصعب الذي سبّبه العدوان على الوطن، وركّزوا على أهمية الاقتراب أكثر فأكثر من هموم المواطنين واحتياجاتهم، إضافة إلى ضرورة وضع السياسات اللازمة لعملية إعادة الإعمار، خاصةً أن بشائر النصر على العدوان باتت تلوح في الأفق.

حضر اللقاء الرفيقان أمين فرع القنيطرة للحزب وليد أباظة والمحافظ أحمد شيخ عبد القادر.

الشوفي يلتقي الأسرة التربوية لمحافظة إدلب

وفي حماة “منير الأحمد”، أكد الرفيق أركان الشوفي رئيس مكتب التربية والطلائع القطري على الدور الهام الذي يقوم به المعلمون في بناء الأجيال وغرس القيم الوطنية والقومية في عقول الناشئة وتحصينها، باعتبار أن المعلمين هم رسل الحضارة لأننا عندما نبني الإنسان بناء صحيحاً نكون قادرين على الانتصار في مواجهة المؤامرة الكونية التي تتعرّض لها سورية، وأيضاً مواجهة هذا الفكر الإرهابي التكفيري الذي يستهدف ثقافتنا ووجودنا.

وأشار الرفيق الشوفي، خلال لقائه الأسر التربوية لمحافظة إدلب في اجتماع عقد في صالة فرع حماة للحزب، إلى أننا منتصرون في هذه المعركة لأننا مواطنون متمسكون بهويتنا وعروبتنا، وأن بوادر الانتصار بدأت تلوح من حلب الشهباء، مشيراً إلى أن الإرهاب لا دين له ولا قوة، وأن ما يجري في الساحات الدولية دليل على خطورة هذا الفكر الإرهابي.‏

وتوجّه الرفيق الشوفي بالتحية لأهالي إدلب الشرفاء الذين عانوا ما عانوه بسبب الإرهاب، والحرب الكونية التي تشن على سورية، مشيراً إلى أن اللقاء القادم سيكون في قلب مدينة إدلب، بعد فشل العدوان في ثني إرادة أهالي هذه المحافظة الغالية، لافتاً إلى أن التفاف أهالي إدلب حول جيشنا المقدام الذي يسطّر أروع الانتصارات يعجّل في النصر على الإرهاب.

وتركّزت المداخلات على ضرورة إصدار تعميم من وزارة التربية يسمح لأبناء محافظة إدلب بالتقدّم للمسابقة التي أعلنتها وزارة التربية مؤخراً في كافة محافظات القطر، علماً أن لدى محافظة إدلب خريجين كثر بحاجة ماسة إلى العمل في هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها القطر، مع التأكيد على تأمين موجهين تربويين واختصاصيين لصالح مديرية تربية إدلب، وطالبت بتسهيل عمليات نقل الكتب المدرسية لصالح مديرية تربية إدلب وتوزيعها على الطلاب وتفعيل بند النفقات لتأمين كافة مستلزمات المدارس من محروقات.

حضر اللقاء وزير التربية الدكتور هزوان الوز وزير التربية وأمين فرع إدلب للحزب محمد الكشتو والمحافظ علي الجاسم ونقيب المعلمين في سورية نايف الطالب الحريري وفعاليات حزبية ورسمية وشعبية ونقابية وتربوية وطلائعية.

الموسى تلتقي العاملين في جامعة البعث

وفي حمص، طالب العاملون في جامعة البعث بحمص، خلال لقاء موسّع أقيم في الجامعة بحضور الرفيقة رئيسة مكتب التعليم العالي الدكتورة فيروز الموسى، برفع سقف الضمان الصحي، وتسمية الوحدات السكنية في المدينة الجامعية بأسماء الشهداء، وإنشاء قناة توعوية مخصصة للأطفال، ووضع قوانين تنظم عملية التعليم، وخاصة ما يتعلق بالتسرّب من المدارس، والارتقاء بالمنظومة التعليمية وتشجيع الإيفاد الداخلي وتفعيل البحث العلمي وزيادة المنح الدراسية ودعم الطلبة الأوائل وزيادة البعثات العلمية.

وفي إطار ردها على التساؤلات، أكدت الرفيقة الموسى أهمية المطالب المطروحة، مبينة أن رئاسة مجلس الوزراء تدرس موضوع الضمان الصحي بحيث يشمل كل أفراد الأسرة، لافتة إلى وجود دراسة لتغيير المناهج بما يتناسب والمرحلة الراهنة.

وأضافت الرفيقة الموسى: إن الحرب على سورية حرب فكرية، وهي من أخطر أنواع الحروب، ما يتطلب من كوادر الجامعات والأساتذة أن يكونوا على قدر المسؤولية، وهو ما أثبتوه خلال السنوات الماضية، وتابعت: انتصرنا على الإرهاب من خلال الفكر، ومن خلال الإصرار على أن تبقى العملية التعليمية مستمرة، إضافة إلى دور الإعلام السوري المقاوم، مؤكدة حتمية انتصار سورية على الإرهاب بفضل أبطال الجيش العربي السوري ووعي الشعب وصموده، وأن حلب هي المفتاح الحقيقي للاحتفال بالانتصار والتي خاض جيشنا فيها أنبل وأشرس المعارك واستطاع أن يهزم الغرب وأدواته.

وفي حمص (عادل الأحمد) أشارت الرفيقة الموسى إلى دور جامعاتنا في هزيمة الفكر الإرهابي التكفيري وأدواته الإجرامية، من خلال بناء الإنسان القادر على استيعاب الواقع والانطلاق نحو المستقبل، وأضافت: نحن اليوم على أبواب المؤتمرات الحزبية، التي نأمل أن تكون متميّزة وأن تخرج عن النمطية المعهودة لتكون مؤتمرات نوعية ترتقي لمستوى الأحداث والتحديات.

وأكد الرفيق أمين فرع الجامعة للحزب محمد عيسى أهمية مطالب العاملين في الجامعة وضرورة العمل على حلها بسرعة، فيما أوضح الرفيق رئيس جامعة البعث الدكتور أحمد مفيد صبح أنه سيتم النظر بكل ‏المواضيع الإدارية المتعلقة بالجامعة والعمل على حلها.

حضر اللقاء عدد من أعضاء مجلس الشعب عن المحافظة وأعضاء قيادة فرع الجامعة للحزب ونواب رئيس الجامعة ورئيس وأعضاء المكتب الفرعي لنقابة المعلمين ورئيس فرع الاتحاد الوطني لطلبة سورية بالجامعة وعمداء الكليات.