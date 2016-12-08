التنظيمات الإرهابية تعوض عن انهيار معنوياتها باستهداف جبان للمناطق الآمنة الـعلـم الـوطني الـسـوري يـرتفع فـوق بـاب قـلـعـة حـلـب

في ضوء الانتصارات المتسارعة التي يحققها أبطال جيشنا في حربهم على التنظيمات التكفيرية باتت إعادة الأمن والاستقرار إلى كامل أحياء شرق حلب أقرب من أي وقت مضى.

بالأمس أحكمت قواتنا المسلحة سيطرتها على 12 حياً جديداً في شرق المدينة وسط انهيار وهلع كبيرين في صفوف التنظيمات الإرهابية واستسلام عدد كبير من المسلحين، في حين التقت وحدات الجيش المتقدمة باتجاه قلعة حلب مع عناصر حامية القلعة ورفعوا علم الجمهورية العربية السورية على باب القلعة الرئيسي وعلى قصر العدل القديم في مشهد يعيد إلى الأذهان ما حدث يوم فك بواسل جيشنا الحصار عن سجن حلب المركزي وما تبعه من انهيارات في صفوف المجموعات الإرهابية.

وإزاء الإنجازات الكبيرة التي يحققها أبطال جيشنا في الميدان حاولت المجموعات الإرهابية رفع معنوياتها المنهارة باستهداف الأحياء السكنية الآمنة وأسفرت اعتداءاتها الجبانة على أحياء ميسلون والمشارقة والمارتيني والأعظمية والإذاعة في حلب عن استشهاد وإصابة 82 شخصاً بينهم نساء وأطفال، إضافة إلى إلحاق أضرار مادية كبيرة في الممتلكات العامة والخاصة.

وفي التفاصيل، أعادت وحدات من الجيش والقوات المسلحة الأمن والاستقرار إلى حي باب النيرب جنوب قلعة حلب وصولاً إلى حي جب القبة والأحياء المجاورة وسط انهيار وهلع كبيرين في صفوف التنظيمات الإرهابية واستسلام عدد كبير من المسلحين.

والتقت وحدات الجيش المتقدمة باتجاه قلعة حلب مع عناصر حامية القلعة ورفعوا علم الجمهورية العربية السورية على باب القلعة الرئيسي وعلى قصر العدل القديم وتزامن ذلك مع تقدم الجيش والقوى الرديفة في حي الفردوس وعلى جبهة حي الشيخ سعيد.

وفي وقت سابق أعادت وحدات من الجيش الأمن والاستقرار إلى 12 حياً في الجهة الشرقية لمدينة حلب وهي أحياء الجديدة والفرافرة وأقيول وقسطل الحرامي وبيت القناص والصالحين وباب الحديد وجادة الخندق والحميدية وقاضي عسكر والمشاطية وكرم الجبل وشارعي نور الدين الزنكي وباب النصر، وتعمل وحدات الهندسة على تمشيط المناطق المذكورة لتفكيك العبوات الناسفة والألغام التي زرعها الإرهابيون في الشوارع والساحات.

إلى ذلك أكد مراسلا البعث في حلب “معن الغادري وعمار العزو” أن دفعات جديدة من الأهالي والعائلات خرجت تباعاً من الأحياء الشرقية بحماية الجيش العربي السوري وعبّروا عن فرحهم لخلاصهم من سيطرة العصابات الإرهابية، مبينين أن التنظيمات الإرهابية حرمتهم من الطعام والدواء وكل أسباب الحياة ومارست بحقهم أبشع أعمال الترهيب والقتل وحرمان الأطفال من متابعة الدراسة، مؤكدين إيمانهم وثقتهم المطلقة بالجيش العربي السوري في طرد الإرهابيين من مدينة حلب ليتمكنوا من العودة إلى منازلهم وإلى حياتهم الطبيعية. هذا وتواصل محافظة حلب عمليات تأهيل وتخديم الأحياء المطهرة من الإرهابيين تمهيداً لعودة الأهالي إلى منازلهم وأحيائهم.

إلى ذلك بدأت محافظة حلب عمليات تأهيل طريق مطار حلب الدولي بعد أن تم تأمين محيطه بالكامل من قبل وحدات الجيش العربي السوري حيث بدأت الورشات الفنية في المحافظة بإزالة العوائق الترابية وتنظيف الطريق وردم الحفر الناتجة عن الاعتداءات الإرهابية بالقذائف الصاروخية وغيرها.

ويشكل الطريق الذي يصل مركز مدينة حلب بالمطار وطوله 10كم ويمر عبر عدد من الأحياء التي أعاد إليها الجيش العربي السوري والقوات الرديفة الأمن والاستقرار خلال الأيام الماضية شرياناً رئيساً لتعزيز وصول المساعدات الإغاثية وغيرها عبر المطار وإيذاناً بتسارع وتيرة عودة الحياة الطبيعية إلى المدينة بعد استكمال تطهيرها من الإرهابيين.

وفي درعا وريفها وجهت وحدة من الجيش ضربات محكمة على بؤر وتجمعات التنظيمات الإرهابية المنضوية تحت زعامة تنظيم جبهة النصرة في درعا البلد وأسفرت الضربات عن تكبيد الإرهابيين خسائر بالأفراد وتدمير وكر كانوا يتحصنون فيه جنوب بناء مدار وآليتين ودشمتي رشاش في مخيم النازحين.

في الأثناء واصلت التنظيمات الإرهابية اعتداءاتها على الأحياء السكنية في حلب واستهدفت بعشرات القذائف أحياء ميسلون والمشارقة والمارتيني والأعظمية والإذاعة وتسببت الاعتداءات الإرهابية بارتقاء 12 شهيداً وإصابة 64 شخصاً أغلبيتهم من الأطفال والنساء جروح بعضهم خطرة ما يجعل عدد الشهداء قابلاً للزيادة، كما أدت الاعتداءات الإرهابية إلى دمار كبير في العديد من المنازل والبنى التحتية والسيارات داخل الأحياء.