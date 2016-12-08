في محاولة يائسة لدعم الإرهابيين.. كيان الاحتلال يطلق عدة صواريخ على محيط مطار المزة

في إطار المحاولات اليائسة التي يقوم بها العدو الإسرائيلي لدعم المجموعات الإرهابية ورفع معنوياتها المنهارة سقطت عدة صواريخ أطلقها كيان الاحتلال فجر أمس في محيط مطار المزة غرب دمشق دون أن تسفر عن وقوع إصابات.

وقال مصدر عسكري: إن العدو الإسرائيلي أقدم عند الساعة الثالثة فجر أمس على إطلاق عدة صواريخ أرض أرض من داخل الأراضي المحتلة غرب تل أبو الندى سقطت في محيط مطار المزة غرب دمشق ما أدى إلى نشوب حريق في المكان دون وقوع إصابات، وشدد المصدر على أن هذا العدوان يزيد الجيش العربي السوري إصراراً على بتر الأذرع الإرهابية المرتبطة بالكيان الصهيوني الذي يتحمل كامل المسؤولية عن تبعات ونتائج هذه الاعتداءات الإجرامية.

وتؤكد التقارير الإعلامية والاستخباراتية ارتباط تنظيم جبهة النصرة والمجموعات الإرهابية المنضوية تحت زعامته بكيان العدو الإسرائيلي حيث ضبطت وحدات الجيش خلال الفترة الماضية أسلحة وذخيرة إسرائيلية الصنع بحوزة المجموعات الإرهابية كان آخرها في منطقة خان الشيح بريف دمشق الغربي.

وأقدم طيران العدو الإسرائيلي في 30 الشهر الماضي على الاعتداء على منطقة الصبورة بريف دمشق الغربي بصاروخين أطلقهما من المجال الجوي اللبناني بغية صرف الأنظار عن نجاحات الجيش والقوات المسلحة في الحرب على الإرهاب التكفيري.