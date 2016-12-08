6 دول غربية تستجدي وقف النار على أمل إنقاذ تكفيرييهم بيسكوف: كل مسلحي شرق حلب إرهابيون

فيما شدّد المتحدث باسم الكرملين، ديميتري بيسكوف، على أن كل المسلحين في شرق حلب التفّوا حول تنظيم جبهة النصرة ولا أحد غير الإرهابيين هناك، ودعت المتحدّثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، الأمم المتحدّة إلى الاضطلاع بدورها في إيصال المساعدات الإنسانية إلى أهالي مدينة حلب دون مماطلة، هرع داعمو الإرهاب لنجدة ما تبقى من مرتزقتهم في بعض أحياء المدينة، وأطلقت ست دول غربية، هي الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وكندا، دعوة جديدة لإنقاذ هؤلاء، وذلك عبر المطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار، بعد الخسائر الكبيرة التي تعرّضوا لها أمام تقدّم الجيش العربي السوري.

وزير الدفاع الإيراني العميد حسين دهقان أكد أن مطالبة بعض الدول الغربية بإعلان هدنة إنسانية في مدينة حلب ما هي إلا حيلة حربية لإعادة تنظيم الإرهابيين وتسليحهم وتقويتهم، وقال: إن الولايات المتحدة تقوم بفرز الإرهاب والإرهابيين حسب أهوائها لذلك فهي لا تعتبر الإرهابيين الحقيقيين إرهابيين بينما تصف الأهالي الذين يدافعون عن أنفسهم بالإرهابيين.

وفي التفاصيل، طالب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزارة الدفاع الروسية بتكريم العسكريين الروس الذين قتلوا في حلب في سياق عمليات محاربة الإرهاب وإغاثة المهجرين، وقال، خلال لقائه كبار الضباط والمدعين العامين الذين تمّ تعيينهم مؤخراً، إن العسكريين الروس يخاطرون بحياتهم ويبذلون كل ما في وسعهم لمساعدة الجيش السوري في محاربة الإرهابيين ومن أجل إنقاذ حياة المدنيين ولذلك ينبغي تكريم جميع زملائنا الراحلين بأوسمة حكومية وتقديم كل المساعدات الممكنة لدعم ذويهم في هذه المرحلة الصعبة، وشدد على ضرورة الاستفادة من الخبرة المكتسبة في سياق العمليات العسكرية ضد الإرهاب في سورية بأكبر قدر ممكن لدى مواصلة تطوير القوات المسلحة الروسية وتزويد الجيش والأسطول بالأسلحة والآليات الحربية الحديثة.

إلى ذلك أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن مقتل مستشار عسكري روسي جراء قصف المجموعات الإرهابية أحد الأحياء السكنية بالجهة الغربية من مدينة حلب، وذكرت في بيان أن العقيد روسلان غاليتسكي توفي في المشفى إثر جروح بالغة أصيب بها نتيجة قصف المجموعات المسلحة أحد الأحياء السكنية في الجزء الغربي من مدينة حلب، موضحة أنه كان يعمل ضمن مجموعة فريق المستشارين العسكريين الروس هناك، وأوضحت الوزارة أنها ستقوم بتكريم العقيد بعد وفاته وتقليده وساماً رفيعاً.

في الأثناء، أكد المتحدّث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف أن كل المسلحين في شرق حلب التفوا حول تنظيم جبهة النصرة ولا أحد غير الإرهابيين هناك، وقال: تعلمون أن هناك بضع مئات من البلدات وجماعات مختلفة انضمت لنظام التهدئة، أما فيما يتعلق بالمسلحين الباقين في شرق حلب أقول: أياً كان هؤلاء فإنهم قد اتحدوا حول تنظيم جبهة النصرة الإرهابي وكل هؤلاء المسلحين إرهابيون.

ورداً على سؤال بشأن إمكانية زيادة مشاركة القوات الروسية بمكافحة الإرهاب في سورية، قال بيسكوف: إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هو صانع القرار الاستراتيجي بهذا الشأن، مضيفاً: لدينا معلومات حول تمكن الجيش العربي السوري كل يوم من تحرير مناطق أكثر من الإرهابيين في شرق حلب، وفيما يتعلق بمسألة خروج المسلحين من المدينة فكما تعلمون تمّ عرض الخروج عليهم وتمّت مناقشة هذا الموضوع في وقت سابق وبالفعل هذه القضية على جدول الأعمال.

إلى ذلك قال بيسكوف: إن الاتصالات بين روسيا والولايات المتحدة بشأن التسوية في سورية تجري على مستوى الخبراء، وأن لا علم له حول مفاوضات بشأن مقترحات جديدة في هذه القضية.

بالمقابل، زعمت ست دول غربية، في بيان صادر عن الرئاسة الفرنسية، أن الأولوية الملحة القصوى هي لوقف إطلاق نار فوري يسمح للأمم المتحدة بتسليم المساعدات الإنسانية إلى سكان شرق حلب ومساعدة الذين فروا منها.

وجاء بيان الدول الست بعد بيان أصدره الإرهابيون المتبقون في أحياء حلب ويحمل المضمون نفسه ويسعى إلى الهدف ذاته وهو إطالة مدة بقائهم في المدينة واحتجاز سكانها واستخدامهم كدروع بشرية والمتاجرة بمعاناتهم.

إلى ذلك أكد وزير الدفاع الإيراني العميد حسين دهقان أن مطالبة بعض الدول الغربية بإعلان هدنة إنسانية في مدينة حلب ما هي إلا حيلة حربية لإعادة تنظيم الإرهابيين وتسليحهم وتقويتهم، وقال، خلال لقائه رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورير في طهران أمس، إن الولايات المتحدة تقوم بفرز الإرهاب والإرهابيين حسب أهوائها لذلك فهي لا تعتبر الإرهابيين الحقيقيين إرهابيين بينما تصف الأهالي الذين يدافعون عن أنفسهم بالإرهابيين وتحاول نزع أسلحة الأهالي بدلاً من نزع أسلحة الإرهابيين الذين يستخدمون المدنيين في حلب التي تعاني ظروفاً صعبة كدروع بشرية.

من جانبه أكد ماورير أن هناك العديد من المشكلات التي يعاني منها ملايين البشر في اليمن وسورية والعراق، والتي تسببت بأضرار في البنى التحتية، فيما يتمّ استخدام بعض المدنيين كدروع بشرية، وقال: نحن بصدد التعاون وإقرار التواصل وإطلاق حوار مشترك بين الأطراف في سورية والعراق واليمن من أجل إرسال المساعدات الإنسانية.

البعث-سانا