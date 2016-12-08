سورية ولبنان عائلة روحية وفكرية وثقافية واحدة الرئيس اللبناني يلتقي المفتي حسون

التقى الرئيس اللبناني العماد ميشال عون في بيروت، أمس، سماحة المفتي العام للجمهورية الدكتور أحمد بدر الدين حسون، بحضور السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم.

وقال المفتي حسون، في مؤتمر صحفي عقب اللقاء، نحن في سورية ولبنان عائلة روحية وفكرية وثقافية واحدة، مؤكداً أن سورية تتمنى الخير والأمن للبنان وشعبه، وأضاف: إننا نهنئ لبنان بأنه يسير على طريق المحبة والخير والأمان، وأشكر الشعب والبرلمان اللبناني الذي اختار هذا الرئيس، الذي يقود لبنان من ساحة الصراع إلى ساحة الأمان والخير والسلام.

كما التقى المفتي حسون البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في بكركي، واعتبر سماحة المفتي في تصريح عقب اللقاء أن يوم “البشارة الحقيقية” لسورية هو هزائم الإرهابيين ودحرهم من حلب، لافتاً إلى أن الشعب السوري أثبت أنه شعب واحد عصي على الانقسام.

وشدد المفتي حسون على أن سورية أم لجميع أبنائها وفتحت أمامهم باب المصالحة والعودة إلى حضن الوطن، أما الأغراب فعليهم الرحيل حيث لا مكان لهم بين السوريين.

ورأى المفتي حسون أن القيادات الروحية في البلدان يجب أن تكون بوصلة التوجيه للشعب في اللحمة والمحبة والتعاضد أمام هذا الزحف من التطرّف الخطير الذي لا يمثل إسلاماً ولا ديناً.

في الأثناء، زار وفد من لجنة الدفاع العربي السوري في لبنان مدينة درعا وتبرّعوا بالدم دعماً لجرحى الجيش العربي السوري وتقديراً لتضحياتهم في سبيل الدفاع عن سورية ضد الإرهاب.

وزرع أعضاء الوفد، بالتعاون مع تجمع شباب الوحدة الوطنية، غراس أرز وياسمين وزيتون في حديقة البانوراما على المدخل الشمالي للمدينة، ولفت رئيس اللجنة، علي طقو، إلى أن أعضاء اللجنة جاؤوا إلى سورية لمشاركة أبنائها الاحتفال بانتصارات الجيش على الإرهاب في حلب وغيرها من المناطق على امتداد الجغرافيا السورية، مبيناً أنهم زرعوا غراس الأرز، الذي يمثل رمز لبنان المقاوم، والياسمين الدمشقي، الذي يعبّر عن المحبة والتسامح، والزيتون المقدس الذي يذكّر بالمسجد الأقصى وفلسطين.

وأكد الرفيق أمين فرع درعا للحزب كمال العتمة أن انتصار المقاومة على العدو الإسرائيلي هو انتصار لسورية، وخيارات محور المقاومة هي التي ستنتصر في النهاية، وأشار إلى أن الانتصارات التي حققتها المقاومة في جنوب لبنان على العدو الإسرائيلي هي حلقة في سلسلة الانتصارات والملاحم البطولية التي يحققها الجيش العربي السوري ضد الإرهاب وصولاً إلى انتصار محور المقاومة في المنطقة على الإرهاب وهزيمة صانعيه وداعميه، ولفت إلى أن المقاومة التي هزمت العدو الإسرائيلي وقهرته في عيتا الشعب هي رديف حقيقي اليوم للجيش العربي السوري الذي يكمل طريق النصر حتى هزيمة التنظيمات الإرهابية وفكرها التكفيري الظلامي.

شارك في الفعالية فرعا درعا لاتحاد شبيبة الثورة والاتحاد الوطني لطلبة سورية وفعاليات شعبية ورسمية.

سانا