وزير المالية يعد بدعم قريب للتأمين الصحي

دمشق-البعث:

كشف وزير المالية الدكتور مأمون حمدان في تصريح لـ”البعث” عن دعم لقطاع التأمين الصحي في القريب العاجل، دون أن يوضّح ماهيته وحجمه وكيفية إنفاقه، مكتفياً بالإشارة إلى أنه سيتم الإعلان عنه في الوقت المناسب.

وبانتظار الإفراج عن هذا الدعم نعرض لما حصلنا عليه من سيناريوهات الحل لمشكلات التأمين الصحي المقترحة التي يرى أصحابها أنها المخرج المناسب الذي يضمن للكل مصالحه “لا غالب ولا مغلوب” إلى حد بعيد.

أول السيناريوهات يقوم على تطبيق القواعد التأمينية المعتمدة في عقود التأمين الصحي التي تبرمها المؤسسة مع القطاع الخاص أو مع القطاع الاقتصادي القائمة على أساس المشاركة بالخسائر من قبل المؤسسة العامة السورية للتأمين وليس تحمل الخسائر كاملة.

أما السيناريو الثاني فيكون على شقين الأول برفع سقوف التغطيات في بوليصة التأمين للقطاع الإداري؛ فيما يكون الثاني بزيادة البدلات في بوليصة التأمين للقطاع الإداري.