15 ألف مفقود ومجهول الهوية بانتظار الكشف في مخبر وحيد

دمشق-حياة عيسى:

رغم الاتفاقية التي تمّ إنجازها من قبل كل من وزارتي الصحة والعدل لإنشاء هيئة مشتركة للطب الشرعي لتنظيم عمل القطاع وربطه بالوزارات الأخرى ضمن برنامج عملها، إلا أن ما تمّ إنجازه لا يعد مقبولاً نتيجة الصعوبات التي اعترضت طريق الهيئة وعرقلت عملها كونها ناشئة، وتحتاج إلى كوادر طبية متدربة ومخابر مجهزة ووسائل لنقل الجثث.

ويطالب المختصون بتفعيل الهيئة من خلال زيادة عدد الأطباء والإمكانيات وكافة الاحتياجات اللازمة من مخابر مجهزة، في وقت أكدت مصادر خاصة لـ”البعث” أن عدد المفقودين ومجهولي الهوية وصل لأكثر من 15 ألف تمّ الكشف عن 20 % منهم ضمن الإمكانيات المتاحة، علماً أنه لا يوجد سوى مخبر واحد في مديرية الأمن الجنائي يغطي كل سورية، ولهذا تعلو الأصوات المطالبة بتفعيل دور الطب الشرعي على أرض الواقع لاسيما في المرحلة القادمة بهدف التعرف على الجثث مجهولة الهوية عبر العديد من الطرق الحديثة كإجراء فحص لـ(دي إن إي أو بصمة الإبهام أو البصمة السنية أو العظام).