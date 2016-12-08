ترامب يحدد سياسة أمريكا الخارجية الجديدة: التخلي عن محاولات إسقاط أنظمة الدول الأخرى

أكد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب أن سياسته الخارجية المتعلقة بالأمن القومي ينبغي أن تركز على مكافحة الإرهاب بدلاً من سياسة تغيير الأنظمة الحاكمة، ونشر الفوضى، وأن سياسة الولايات المتحدة تحت رئاسته ستكون مبنية على عدم التدخل في الصراعات.

ونقلت رويترز عن ترامب قوله في كلمة بمدينة فايتيفيل بولاية نورث كارولينا: سنتوقف عن السعي والتسابق لإسقاط الأنظمة الأجنبية التي لا نعرف عنها شيئاً والتي لا ينبغي لنا التعامل معها، مشدداً على أن هذه السلسلة المدمرة من التدخلات والفوضى يجب وضع حد لها في نهاية المطاف والتركيز على هزيمة الإرهاب وتدمير تنظيم “داعش” وهذا ما سنفعله وكل دولة تشاركنا هذا الهدف سنعتبرها شريكاً لنا.

وكان رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة الجنرال جوزيف دانفورد أعلن قبل أيام عن مراجعة تجريها وزارة الدفاع الأميركية البنتاغون بشأن استراتيجية محاربة تنظيم “داعش” الإرهابي بتوجيهات من ترامب.

وتقود الولايات المتحدة منذ أكثر من سنتين تحالفاً استعراضياً غير شرعي بذريعة محاربة تنظيم “داعش” الإرهابي لم يحقق أي نتائج تذكر على الأرض بل أسهم في تمدد التنظيم المتطرف.

وأشار ترامب إلى أنه سيستخدم القوات المسلحة الأميركية فقط في حال كان ذلك يصب في مصلحة الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن واشنطن بحاجة إلى تعزيز علاقات الصداقة مع شركائها والبحث عن علاقات صداقة جديدة.

وتعهد الرئيس الأميركي المنتخب بإعادة بناء وتعزيز الجيش الأميركي، الذي تم نشره في مناطق واسعة ما تسبب بإرهاقه وتراجع قدراته وقال: نحن لا نرغب باستنزاف الجيش لأننا عمدنا إلى إرساله إلى كل مكان ليقاتل في أماكن لا يجب أن نقاتل فيها وأنا أنوي وقف استنزافه واستنفاد قدراته، وتابع: بدلاً من الاستثمار في الحروب سوف ننفق الأموال لإعادة بناء وترميم شوارع أميركا القديمة والجسور والمطارات.

كما وعد ترامب بالسعي للحصول على موافقة الكونغرس على وقف التخفيضات على الميزانية العسكرية وتعزيز الإنفاق على الجيش بكل فروعه، مضيفاً: سنبني جيشنا ليس لأهداف عدوانية وإنما وقائية وبالمختصر نحن نسعى إلى السلام من خلال القوة.

وكان صدر في الولايات المتحدة عام 2011 قانون يلزم بتقليص النفقات الدفاعية كل سنة حتى عام 2021 وأعلن ترامب في وقت سابق عن نيته رفع هذه القيود لكن ذلك سيتطلب خطوات من جانب الكونغرس.

يذكر أن الجمهوري ترامب الذي فاز في انتخابات الرئاسة الأميركية التي جرت في الثامن من الشهر الماضي على الديمقراطية هيلاري كلينتون انتقد مراراً الرئيس باراك أوباما وأعضاء إدارته بمن في ذلك كلينتون التي تولت منصب وزيرة الخارجية لنهجهم غير الفعال في حربهم المزعومة على تنظيم “داعش” حيث أكد ترامب خلال حملته الانتخابية ضرورة توحيد جهود الولايات المتحدة وروسيا في مجال مكافحة الإرهاب في العالم ولا سيما في سورية.

وفي أول رد فعل على خطابه، أعربت سلطات القرم عن قناعتها بأن ترامب لن يتراجع عن موقفه بشأن قضية انضمام شبه الجزيرة إلى الاتحاد الروسي، وقال جيورجي مرادوف، نائب رئيس حكومة القرم، إن ترامب شخص حازم ومتسق لا يغير مواقفه تماماً، وقد يعدل موقفه بشكل ما تحت ضغط النخبة عليه، إلا أنه لن يتراجع عن نهجه العام.

ومع ذلك حذر المسؤول الروسي من المبالغة في قدرات ترامب على تغيير موقف الغرب من القرم بسرعة.

وكان ترامب أعلن خلال حملته الانتخابية أنه سينظر في مسألة وضع القرم في حال انتخابه رئيساً للولايات المتحدة، وقال في حينها إن سكان القرم فضلوا الانضمام إلى روسيا.

وكالات