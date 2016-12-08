القوات العراقية تتقدّم في عمق الموصل وتحرر أحياء الإعلام والشهداء والبريد

تخوض القوات العراقية مواجهات شرسة ضد الإرهابيين التكفيريين في عمق الجانب الأيسر من مدينة الموصل شمال البلاد، فيما تتقدّم باتجاه نهر دجلة بهدف فرض تفوّقها في العملية، التي انطلقت قبل سبعة أسابيع لاستعادة المدينة، وتمكّنت من تحرير أحياء الإعلام والشهداء والبريد، ووصلت إلى مشارف حي المصارف، وتواصل تقدّمها عند أطراف حي الصديق الشمالي في المنطقة، فيما تقاتل في حيي القاهرة والعباسية ضمن المنطقة نفسها.

وقامت الطائرات العراقية بشن غارات على مواقع “داعش” عند المدخل الجنوبي للموصل.

وقال رئيس أركان الفرقة التاسعة، العميد شاكر كاظم، إن القوات تقدمت في حي السلام على بعد حوالى كيلومترين من دجلة “لكن الوضع حرج لأن المعارك عنيفة”، وأضاف: “سيطرنا على مستشفى السلام، الذي كان يعد مركز قيادة لـ “داعش”.. من المفترض أن نواصل تقدمنا باتجاه الجسر الرابع للالتقاء بقوات مكافحة الإرهاب في جنوب شرق المدينة. بوصولنا إلى نهر دجلة، ينتهي واجب الفرقة التاسعة”.

وفي محور آخر أحبط الجيش العراقي هجوماً لعناصر “داعش” على حقول علاس النفطية شرق تكريت.

من جهته، أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أن العمليات العسكرية في مدينة الموصل تسير بشكل سليم، وأشار، خلال مؤتمر صحافي في بغداد، إلى أن حكومته لا تنتظر نتائج سريعة من هذه العمليات، فيما أكد قائد ما يسمى “التحالف” ضد “داعش”، الذي تقوده الولايات المتحدة، أن عملية تحرير الموصل قد تستغرق شهرين آخرين، وقال اللفتنانت جنرال ستيفن تاونسند: إن القوات العراقية حقّقت تقدّماً كبيراً منذ بدء عمليات التحرير.

يأتي ذلك فيما استشهد 40 مدنياً بهجمات بسيارات مفخخة لـ “داعش” استهدفت مشفى السلام المحرر في الجانب الأيسر للموصل.

وفي بغداد استشهد عراقي وجرح 3 آخرون في تفجير شرق العاصمة، كما انفجرت سيارة مفخخة أخرى في حي الشهداء جنوب غرب بغداد.

ونقل موقع السومرية نيوز عن قيادة عمليات بغداد قولها في بيان: إن انفجار عبوة لاصقة كانت موضوعة أسفل باص للأجرة على طريق قناة الجيش السريع شرق العاصمة أدى إلى استشهاد شخص وإصابة ثلاثة آخرين.

وفي بيان آخر أعلنت قيادة العمليات في الجيش العراقي إصابة أربعة مدنيين إثر انفجار عبوة ناسفة على جانب طريق في منطقة كسرة وعطش شرق بغداد فيما أصيب ثلاثة آخرون بانفجار عبوة ناسفة في حي أور شرق العاصمة، وأضاف البيان: إن عبوة ناسفة كانت موضوعة أسفل سيارة انفجرت عند جسر البنوك في حي القاهرة شمال العاصمة أدت إلى إصابة شخصين بجروح.

وعلى الصعيد الإنساني، أعلنت المنظمة الدولية للهجرة أن أكثر من اثنين وثمانين ألف شخص نزحوا منذ بدء عمليات تحرير الموصل، نصفهم نزح من مركز المدينة، وبحسب المنظمة، ازدادت الاحتياجات العاجلة لهؤلاء السكان مع انخفاض درجات الحرارة في فصل الشتاء في العراق.

وكالات