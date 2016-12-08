مجلس الأمن الروسي يصدق على استراتيجية الأمن الاقتصادي بوتين: العقوبات الاقتصادية تفرض لأغراض سياسية

شدد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على أن العقوبات والضغط الاقتصادي يستخدمان لأهداف سياسية وخدمة للتنافسية الاقتصادية، وقال، خلال اجتماع مع مجلس الأمن الروسي، علينا التفكير في جميع التهديدات التي تحدثنا عنها، إذ يتم إنشاء مراكز عالمية جديدة للنمو الاقتصادي، موضحاً أنه كل عام يزداد التنافس على الأسواق والتقنيات ورؤوس الأموال، وإن القيود الاقتصادية والضغط والعقوبات تستخدم أكثر وأكثر لأهداف سياسية، وتحت غطاء الأهداف السياسية تستغل في الحرب التنافسية.

وأكد بوتين أن روسيا بحاجة لتطوير أنظمة الحماية من الهجمات الإلكترونية على نظامها المالي، قائلاً: هناك حاجة لاتخاذ تدابير تهدف لمواجهة تسريب الأموال بشكل غير قانوني إلى الخارج، وتطوير آليات مواجهة الهجمات الإلكترونية على البنية التحتية المالية.

وشدد رئيس الدولة على ضرورة اتخاذ قرارات لتحسين صحة القطاع المصرفي وتقليل تبعية نظام الائتمان النقدي لتقلبات السوق المالية وأسواق السلع الدولية، إضافة إلى الحاجة للتصرّف بحذر وعدم تجاهل العواقب الاجتماعية.

وطالب بوتين الحكومة والبنك المركزي الروسي باتخاذ كل الخطوات الممكنة لمواجهة الهروب غير المشروع للأموال إلى الخارج، وإيلاء اهتمام خاص للاستقرار المالي والمصرفي.

وحول الاستثمار في روسيا، قال بوتين: يجب تشكيل مناخ استثماري ملائم، ومناخ أعمال، ونحن نحافظ بدقة على تأمين الظروف الملائمة للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.

وشهد الاجتماع مصادقة مجلس الأمن القومي الروسي على استراتيجية الأمن الاقتصادي، وقال نيقولاي باتروشيف، سكرتير المجلس: إن المجلس وافق على مشروع استراتيجية الأمن الاقتصادي حتى العام 2030، وأضاف: لقد ناقشنا التحديات والتهديدات التي شملها المشروع ستستخدم لوضع استراتيجية التطوير الاجتماعي الاقتصادي في روسيا.

ولفت باتروشيف إلى أن “الرئيس يخطط لتوقيع المرسوم حول الاستراتيجية قبل آذار القادم، مضيفاً: على الحكومة والمصرف المركزي في البلاد وضع خطة لتنفيذ هذه الاستراتيجية، وأفاد: تم توزيع التكليفات، على الحكومة، على أن يتم إعداد المرسوم وتتم الموافقة على الاستراتيجية من قبل الرئيس، ووضع خطة شاملة لتنفيذها، وسيجري ذلك بالتعاون مع مصرف روسيا المركزي.

وكالات