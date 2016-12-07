إزالة الشيوع مشكلة المشكلات

اللاذقية– عائدة أسعد

ناقش اتحاد فلاحي اللاذقية التقارير المقدمة لمجلس الاتحاد والتي ستقدم للمؤتمر العام الثاني عشر المزمع عقده في 14 الجاري في دمشق ودراسة التوصيات والصعوبات والمقترحات المندرجة في التقارير.

وتم عرض عدة مواضيع زراعية تهم الفلاحين في المحافظة لدراستها، وبالتالي صياغتها وتقديمها للمؤتمر العام، أهمها موضوع إزالة الشيوع الذي يسبب للفلاحين مشكلات كثيرة عند استجرارهم لمتطلبات الزراعة كالأسمدة، كذلك التركيز على ضرورة الاعتماد على الكشف الحسي للحصول على التراخيص الزراعية من أجل مستلزمات الإنتاج الزراعي ودراسة المادة 17 المختصة بلجنة استلام الأسمدة والأعلاف والتي تنص على ضرورة وجود رئيس الجمعية والمحاسب والمشرف على الجمعية.

وأكد هيثم أحمد رئيس اتحاد فلاحي اللاذقية على رؤساء الروابط الفلاحية بضرورة تقديم كل مشكلات ومقترحات ومطالب الفلاحين في كل رابطة على حده وتسجيلها بمذكرة خاصة لمناقشتها جدياً ونقلها إلى المؤتمر العام للفلاحين.