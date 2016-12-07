تجهيز السدود للموسم التخزيني

حمص- صديق محمد

أكد المهندس إسماعيل إسماعيل مدير الموارد المائية بحمص لـ”البعث” أن الهطولات المطرية التي شهدتها المحافظة مؤخراً لم تنعكس بشكل جيد بسبب عدم وجود جريانات والأرض عطشى بشكل كبير، وهناك زيادة في سد تل حوش بحدود 1000 متر مكعب وسد المزينة زاد بحدود 300 ألف متر مكعب وسد تلدو زاد 100 ألف متر مكعب، مبيّناً أن محطات الرصد بيّنت أن كميات الهطولات المطرية كان أعظمها في مرمريتا 75 مم والقصير 16 مم ومحطة تلكلخ 177 مم مقابل نفس الفترة من العام الماضي 152 مم والعريضة 152 مم مقابل والحصن 252 مم مقابل 274 مم والناصرة 300 مم مقابل 315 مم لنفس الفترة، مضيفاً: إن المديرية انتهت من صيانة السدود لاستقبال الموسم التخزيني والتحضير ليصانة شبكات الري على السدود التي يمكن الوصول إليها.