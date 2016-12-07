الجثث المجهولة الهوية تنتظر هيئة الطب الشرعي الناشئة.. مخبر مركزي لإجراء الفحوص والاختصاصيون لا يتجاوزون الـ/50/ طبيباً

دمشق – حياه عيسى

رغم الاتفاقية التي تم إنجازها من كل من وزارتي الصحة والعدل لإنشاء هيئة مشتركة للطب الشرعي لتنظيم عمل القطاع وربطه بالوزارات الأخرى ضمن برنامج عملها، إلا أن ما تم إنجازه لا يعدّ مأمولاً نتيجة الصعوبات التي اعترضت طريق الهيئة وعرقلت عملها لأنها ناشئة، وتحتاج إلى كوادر طبية متدرّبة ومخابر مجهزة ووسائل لنقل الجثث.

رئيس الرابطة السورية للطب الشرعي الدكتور أكرم شدّد خلال مؤتمر الاستعراف “تحديد الهوية” على ضرورة تذليل جميع الصعوبات العالقة بشأن تفعيل هيئة الطب الشرعي من خلال زيادة عدد الأطباء والإمكانات وكل الاحتياجات اللازمة من مخابر مجهزة مع تأكيده ضرورة شحذ القوى للوصول إلى طرق جديدة للتعرّف على الجثث المجهولة ولاسيما أن عددها تجاوز الآلاف، في الوقت الذي بيّن فيه الدكتور أيمن ناصر رئيس مركز الطب الشرعي بدمشق أن عدد المفقودين ومجهولي الهوية وصل إلى أكثر من/15/ ألفاً تم الكشف عن /20%/ منهم ضمن الإمكانات المتاحة، علماً أنه لا يوجد سوى مخبر واحد بمديرية الأمن الجنائي ليغطي كل سورية، مؤكداً ضرورة تطوير عمل الطب الشرعي بكل ما يلزم بالتزامن مع وجود فرصة متاحة حالياً لتطويره ودعمه قبل بداية العمل لتجهيز الفرق من كادر كامل واختصاصات متعددة تتضمّن (البيولوجيا وعلم الإنسان والآثار وعلم الجينات والتشريح الطبي) من الجمعيات الأهلية لتطوير مهنة الطب الشرعي وجذب الأطباء الخريجين حديثاً لهذا الاختصاص ووضع العديد من المحفزات لأنه يحمل خطورة ومسؤولية قانونية.

الدكتور سيدراك أوقيان معاون مدير هيئة الطب الشرعي أشار إلى ضرورة تفعيل دور الطب الشرعي على أرض الواقع ولاسيما في المرحلة القادمة بهدف التعرّف على الجثث المجهولة الهوية عبر العديد من الطرق الحديثة كإجراء فحص لـ(دي إن إيه أو بصمة الإبهام أو البصمة السنية أو العظام) من خلال الصور الشعاعية البانورامية ومقارنتها مع الصورة الموجودة السابقة للجثة عند الأهل وإجراء المطابقة للتعرّف على الجثث أو من خلال بصمة القرنية في حال وصول الجثة فور حدوث الوفاة، حيث تعدّ الدلائل الأولية الأكيدة، مع تشديده على ضرورة تجاوز مشكلة النقص بعدد الكوادر الطبية للطب الشرعي التي لا تتجاوز الـ/50/ طبيباً فقط والعمل على منحه حق زيادة المردود والتعويض عن مهنته لأنها من المهن الخطرة ناهيك عن المسؤولية القضائية مقابل التقارير المعدة منهم للأمن الجنائي، كما شدّد الدكتور ياسر علي من منظمي المؤتمر على ضرورة تفعيل دور المركز المركزي للاستعراف من خلال التعاون مع كل الجهات ذات الصلة وتأمين الكوادر والبرامج المؤتمتة واتخاذ قرارات مناسبة لتفعيله وإعطائه الحق بممارسة دوره في التعرّف على كل الجثث المجهولة والمفقودين، وتوجيه الأنظار إلى الأطفال المجهولي الهوية ولاسيما في مناطق اللجوء للتعرّف على نسبهم الحقيقي من خلال الفحوص اللازمة بهدف خدمة الإنسانية.

من جهته ممثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الطب الشرعي الدكتور أندريس رودريفز زورو، أشار إلى ضرورة دعم عمل الطب الشرعي لتقديم الخدمة الموكلة إليه على أكمل وجه ولاسيما أن “الاستعراف” من أولويات اللجنة لدعم حق الأهالي في التوصل ومعرفة مصير مفقوديهم، مبيّناً استعداد اللجنة لدعم البنى التحتية لخدمات الطب الشرعي والمساهمة في تقديم طاولات التشريح اللازمة وبناء القدرات من خلال تقديم التدريبات اللازمة لإعداد فرق وكوادر مؤهّلة بشكل صحيح للقيام بمهامها، إضافة إلى دعم جميع الخطوات لعملية “الاستعراف” لأنها عملية معقدة من أهم عناصرها مقارنة المعلومات التي يتم التوصل إليها من ذوي الجثة وإجراء مطابقة مع المعلومات الموجودة لديهم، لذلك لابد من وجود فريق عمل متكامل ومتعدّد الاختصاصات ومدرّب تدريباً لازماً.