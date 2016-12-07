المرأة الذكية تكرم/45/ طفلاً معوقاً

طرطوس- رشا سليمان

أقام المجلس الفرعي للإعاقة بمناسبة اليوم العالمي والعربي للمعوقين احتفالية بعنوان “يد بيد نحو مجتمع دامج ” بهدف دمج الأطفال مع المجتمع المحلي وتشجيعهم على العلم لرفع معنوياتهم، كرمت خلالها جمعية المرأة الذكية /45/ طفلاً وطفلة من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتضمّنت الفعالية ورشة عمل لأهالي الأطفال من ذوي الإعاقة تضمّنت ورشة عمل التدخل المبكر والدمج التربوي والإرشاد والتربية الجنسية ورافق الفعالية معرضاً من المنتجات الفنية للأطفال من ذوي الإعاقة وشارك فيه جمعيات تعنى بالأطفال المعوقين، كما تم عرض فيلم بعنوان “اسمي خان” يتحدث عن شخص يعاني من مرض التوحد ولكنه استطاع بصدقه وإخلاصه أن يلفت نظر المجتمع إليه.