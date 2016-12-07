الفواكه “تزين” أسواق الدير بعد الخمسة العجاف

دير الزور- عارف العلي

عادت أسواق دير الزور للانتعاش من جديد بعد حالة الغياب التي عاشتها طيلة الأشهر الماضية بفعل الحصار الخانق المفروض على أحياء دير الزور من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة، حيث قلت المواد الغذائية والمواد الأساسية التي يحتاجها المواطن بشكل يومي.

ومجدداً عادت الوفرة إلى الأسواق وفي مقدمتها الفواكه التي غابت طيلة خمس سنوات. وتقول مصادر “البعث” في مديرية التجارة الداخلية في المحافظة أن هناك نيّة تتجه لإغراق أسواق المدينة بالمواد، خاصة البطاطا والمعلبات وسيكون ذلك في القريب العاجل من خلال التعاقد مع عدد من التجار لنقل هذه المواد إلى الأحياء المحاصرة وبأسعارها الطبيعية، وهذا كله يأتي ضمن برنامج التدخل الإيجابي للحكومة للتخفيف عن أبناء دير الزور وتأمين مقومات صمودهم بعد الحالة التي وصلت إليها الأحياء المحاصرة. ولكن الثابت الوحيد الذي بقي محافظاً على نفسه حتى الساعة هو ارتفاعات الأسعار التي أثقلت حياة المواطن الذي يحتاج أضعاف راتبه لتغطية احتياجاته اليومية من المواد في ظل ما هو مطروح ورغم إن هناك هبوط ملموس على بعض المواد إلا أن الكثير من المواد حافظ على سعره وخاصة المعلبات.