تعميم تجارب الجمعيات الخيرية في الاسـتثمار

حمص- عادل الأحمد

إقامة مشاريع استثمارية تخدم أسر الشهداء كان محور الاجتماع الذي عقدته الهيئة الفرعية لدعم قضايا أسر الشهداء، حيث مازال مشروع مشغل الخياطة الوحيد حتى الآن، وهذا يعني أن عمل اللجنة دون الطموح.

وفي التفاصيل تم استعراض القرارات التي اتخذت خلال الفترة الماضية والمتمثلة في تسمية عدد من المدارس والشوارع الفرعية بأسماء الشهداء والتأكيد على الاهتمام بقضايا الناس، خاصة ذوي الشهداء والجرحى والاستماع لمطالبهم، والمعونات التي قدمت لشرائح مختلفة لذوي شهداء وجرحى والتي ساهمت فيها أياد بيضاء من أبناء المحافظة والجمعيات الخيرية.

الرفيق عمار السباعي أمين فرع الحزب دعا إلى العمل بشكل أكثر من أجل إقامة مشاريع متعددة تخدم الهدف الذي نسعى إليه جميعاً وضرورة تقديم المقترحات البناءة في هذا المجال.

من جانبه المحافظ طلال البرازي أشار إلى إمكانية الاستفادة من تجارب الجمعيات الخيرية التي أقامت مشاريع استثمارية وهي تنتج الآن وأنه يمكن الاتجاه إلى الريف لوجود الأراضي وبأسعار أرخص من المدينة.