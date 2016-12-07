بتوقيت حلب…

لم تهدأ يوميات التواصل المهني مع زملائنا مراسلي الصحيفة في حلب من ذاك الإيقاع الساخن لأحداث ميدانية تتتابع بتوقيع انتصارات المؤسسة العسكرية ومن خلفها ذاك الجيش الخدمي المرابط في الصفوف الخلفية لجيش وسلطات ومواطن سجّلوا زحفاً غير مسبوق لتطهير “العاصمة الثانية” من الإرهاب، فعلى مدار سنوات “الوجع الحلبي” لم ينقطع نهر الأخبار التي تدفقت على أيدي زملائنا المرابطين هناك، حيث كان للتقرير الميداني وذاك الخدمي توءمة لم تكن حاضرة إلا في حاضرة البلد وشهبائها “حلب”؟.

اليوم ومع ربع الساعة الأخير من تاريخ الإرهاب الأسود في حلب، والإنجاز الأبيض للدولة، لم يختلف الاستنفار الوطني تحضيراً لإعلان انتصار الشرعية على التطرف والقتل والتدمير كثيراً عما سبق منذ اللحظات الأولى للأحداث سوى بالتفاعل والمواكبة لمجريات المعركة الختامية هناك، فالقضية عند الجميع حالة ترقّب لانتصار الوطن في ساحة حلب. في قراءة المشهد الخدمي العام يشهد للمؤسسات والفعاليات الأهلية والمجتمعية تحوّلها إلى خلايا نحل لا تكلّ ولا تمل لإسعاف الحياة العامة صحياً ومعيشياً وغذائياً وتأهيلاً للبنى التحتية التي لم تسلم من التخريب والأذى، ولاسيما مع سنوات القذائف اللعينة التي أدمت المدينة الصابرة وجعلت من الألم والدماء أملاً وسلاحاً وذخيرة عيش ليوم الفرج على أيدي الجيش ومن والاه.

على مدار الأسابيع الماضية كان الخبران الميداني والخدمي مترافقين بشهادة ما نشر من عناوين ومواد في جريدتنا بتوقيع زميلينا في مكتب حلب، لتغدو المواكبة هنا أرشيفاً توثيقياً للمسؤول المركزي والتنفيذي والفعاليات الأهلية والمواطن، فما إن أعلن الجيش تحرير حي هنانو حتى كان للخدميين حضور ميداني لم يغِب عنه المحافظ وأمين فرع الحزب، حيث تحرّكت الآلية الحكومية لتزيل الدمار وتفتح الطرقات وتربط الأحياء الشرقية بالغربية بشرايين الحياة من باصات وحافلات نقل داخلي وتأمين المياه والهاتف والكهرباء وصيانة المرافق والمدارس التي كان لها نصيب من الاهتمام، وقبل كل ذلك تجهيز مراكز الإقامة المؤقتة بكل ما تحتاج إليه، في وقت كان فيه لعودة الأهالي إلى منازلهم وقع آخر ولم تكن يد الجهات بعيدة عن تسييرها ولو بإمكانات محدودة وقليلة وخجولة.

قد يكون التحدي أكبر من المتاح ولكن الطاقة المضاعفة التي يتم القيام بها تنقل صورة متكاملة لمؤسسات تضافرت وتشاركت في العمليات المدنية “على دعسة” العمليات العسكرية، ومع لحظ ذاك الدور الكبير للفعاليات الوطنية والمبادرات الفردية والخاصة يصبح للإغاثة والمساعدة والتخديم والاستشفاء “أمبلاج” يليق بإنجازات الجيش وما يسطره جنود البلد.

بالعموم لا حديث الآن يعلو على بهجة الانتصار.. وكل ما يمكن أن تنتظره من إعلامي وطني هناك من تفاصيل تتعلق بالاحتياجات والنواقص ومستلزمات التخديم، لا يعدو كونه سؤالاً بلا صدى تلقاه ممّن تغمره مشاعر الخلاص من الألم وباقي الجوانب تفاصيل لا تعني الحلبيين في شيء، فالمبتغى والقصد هو الأمان ولو نام الناس على الحجر يا خيّو… كما صاح صديقي العنيد في ساحة “سعد الله الجابري”..؟!.

علي بلال قاسم