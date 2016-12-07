الجديدة والفرافرة وأقيل وقسطل الحرامي وبيت القناص والصالحين آمنة.. الجيش يواصل تصفية الوجود الإرهابي في مدينة حلب

واصل الجيش العربي السوري عملياته العسكرية ضد التنظيمات الإرهابية في أحياء حلب الشرقية، وأكد مصدر عسكري أن وحدات من الجيش العربي السوري بالتعاون مع القوات الرديفة واصلت تقدمها في الأحياء شرق حلب وأعادت الأمن والاستقرار إلى أحياء الجديدة والفرافرة وأقيل وقسطل الحرامي وبيت القناص والصالحين.

وفي وقت سابق اليوم أعلن مصدر عسكري أن وحدات من الجيش العربي السوري أعادت بالتعاون مع القوات الرديفة الأمن والاستقرار إلى عدد من الأحياء الشرقية لمدينة حلب.

وأفاد المصدر بأن وحدات من الجيش نفذت عمليات قتالية ضد تجمعات ونقاط تحصن التنظيمات الإرهابية أعادت خلالها الأمن والاستقرار بشكل كامل إلى أحياء باب الحديد وجادة الخندق والحميدية وقاضي عسكر والمشاطية وكرم الجبل وشارعي نور الدين الزنكي وباب النصر في مدينة حلب.

وذكر المصدر أن “وحدات الهندسة تعمل على تمشيط المناطق المذكورة لتفكيك العبوات الناسفة والألغام التي زرعها الإرهابيون في الشوارع والساحات”.

وأعادت وحدات من الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة أمس الأمن والاستقرار إلى أحياء أغيور وكرم الدادا وكرم القاطرجي والشعار والمرجة والشيخ لطفي وأحكمت سيطرتها على تلة الشرطة في حين أمنت خروج أكثر من 200 مدني وألقت القبض على عدد من الإرهابيين.