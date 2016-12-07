وسط انهيارات دراماتيكية في صفوف الإرهابيين.. أبطال جيشنا يسيطرون على أكثر من 80 بالمئة من شـرق حلـب ويؤمنون خـروج المدنيين مـن أحـيـاء الـمدينة الـقديمة

سجلت قواتنا المسلحة أمس انتصاراً جديداً في حربها على الإرهاب التكفيري عندما أعادات الأمن والاستقرار إلى أحياء كرم الدادا وكرم القاطرجى والشعار والمرجة والشيخ لطفي وباب الحديد وأغيور، وأحكمت سيطرتها على تلة الشرطة في شرق حلب وسط انهيارات في معنويات التنظيمات الإرهابية جراء الضربات القاصمة التي تلقتها على يد أبطال جيشنا. وبهذا الإنجاز تكون 80 بالمئة من أحياء شرق حلب في قبضة الجيش وباتت التنظيمات التكفيرية محاصرة في منطقة لا تتجاوز الـ 10 كم2 في شرق المدينة.

وأثناء قيام عناصر الهندسة في الجيش بتفكيك العبوات الناسفة والألغام التي زرعتها المجموعات الإرهابية قبل اندحارها من الأحياء التي أعاد لها أبطال جيشنا الأمن والاستقرار تم العثور على مستودع ضخم بداخله كميات كبيرة من المواد الكيميائية عالية السمية كانت التنظيمات الإرهابية تستخدمها لتصنيع قذائف تحتوي مواد سامة.

انتصارات بواسل جيشنا تواصلت أيضاً على عدة جبهات قتال حيث حققت قواتنا العاملة في ريف دمشق تقدماً في مزارع حوش الظواهرة في الغوطة الشرقية واخترقت دفاعات المجموعات الإرهابية. وفيما قضت وحدات من الجيش بضربات مركزة نفذتها على العديد من الإرهابيين بريف حمص الشمالي ودمرت أدوات إجرامهم ، وأحبطت وحدة أخرى محاولة تسلل مجموعة إرهابية من اتجاه حوش الزبادي باتجاه قرية تسنين بمنطقة الرستن وأوقعت معظم أفراد المجموعة بين قتيل ومصاب، تم القضاء على كامل أفراد مجموعة إرهابية حاولت التسلل إلى إحدى النقاط العسكرية في درعا.

وغداة استهداف الإرهابيين مشفى روسياً متنقلاً في حلب، خرج مشفى بلدة الفوعة من الخدمة نتيجة قصف إرهابيي جيش الفتح المرتبط بنظامي أردوغان وآل سعود بالقذائف الصاروخية البلدة المحاصرة بريف إدلب الشمالي.

وأفادت مصادر أهلية من بلدة الفوعة بأن إرهابيين قصفوا بعد ظهر أمس بالقذائف الصاروخية الأحياء السكنية في البلدة ما أسفر عن استشهاد 5 أشخاص وإصابة 9 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، وأشارت إلى أن الاعتداءات الإرهابية أدت إلى خروج مشفى بلدة الفوعة الوحيد من الخدمة ما سيزيد من معاناة الأهالي المحاصرين من قبل التنظيمات الإرهابية التي تمنع وصول المواد الغذائية والطبية إلى البلدة وتستهدف المظلات الحاملة للمساعدات الإنسانية بالرشاشات.

ولفتت المصادر الأهلية إلى أن سقوط قذائف صاروخية أطلقتها التنظيمات الإرهابية على بلدة كفريا أسفر عن أضرار مادية بالممتلكات العامة والخاصة.

وفي إطار استهدافها للبنى التحتية ومقرات المنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية استهدفت التنظيمات الإرهابية بقذائف صاروخية مركزاً لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا” في مخيم النيرب شرق مدينة حلب يحتوي مواد غذائية وإغاثية ما تسبب بإصابة 6 أشخاص بجروح وإلحاق دمار كبير في أحد المستودعات التابعة للمركز، فيما أسفرت اعتداءات الإرهابيين على حي الفرقان بارتقاء 4 شهداء وإصابة 20 شخصاً بجروح متفاوتة الخطوة وأضرار مادية وحرائق بمكان سقوط القذيفة. وأثناء قيام عمال الإطفاء بأداء عملهم وإخماد الحرائق التي تسببت بها القذيفة أطلقت التنظيمات الإرهابية قذيفة ثانية على المكان نفسه ما أسفر عن استشهاد عامل إطفاء وإصابة 4 عمال آخرين بجروح بعضهم بحالة خطيرة.

وبالعودة إلى التفاصيل الميدانية، أعادت وحدات من الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة الأمن والاستقرار إلى أحياء كرم الدادا وكرم القاطرجى والشعار والمرجة والشيخ لطفي وأحكمت سيطرتها على تلة الشرطة بعد تدمير تحصينات التنظيمات الإرهابية فيها وتكبيدها خسائر كبيرة بالأفراد والعتاد. ويعمل عناصر الهندسة على تمشيط المناطق لتفكيك العبوات الناسفة وإقامة نقاط التثبيت في حين تواصل وحدات الجيش ملاحقة فلول الإرهابيين الفارين.

وفي وقت لاحق أعادت وحدات من الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة الأمن والاستقرار إلى حيي أغيور وباب الحديد بعد تدمير تحصينات التنظيمات الإرهابية فيها وتكبيدها خسائر كبيرة بالأفراد والعتاد، كما أمنت خروج أكثر من 200 مدني وألقت القبض على عدد من الإرهابيين.

وخلال قيام إحدى وحدات الهندسة في الجيش العربي السوري بالبحث عن الألغام والعبوات الناسفة وتفكيكها ضمن المناطق التي تمت إعادة الأمن والاستقرار إليها تم العثور داخل مدرسة سناء محيدلي بمساكن هنانو على مستودع ضخم بداخله كميات كبيرة من المواد الكيميائية عالية السمية كانت التنظيمات الإرهابية تستخدمها لتصنيع قذائف تحتوي مواد سامة. كما تم العثور أيضاً على مواد متفجرة ومعدات كانت تستخدم لتصنيع القذائف الصاروخية واسطوانات الغاز المتفجرة التي تستخدم لاستهداف المدنيين.

إلى ذلك فجر عناصر قوى الأمن الداخلي عربة مفخخة قبل وصولها إلى إحدى النقاط العسكرية في محيط جمعية الزهراء أرسلتها التنظيمات الإرهابية في محاولة منها لرفع معنويات الإرهابيين المنهارين تحت ضربات الجيش العربي السوري في الأحياء الشرقية.

وفي ريف حمص قضت وحدات من الجيش بضربات مركزة نفذتها على العديد من الإرهابيين في قرى الطيبة الغربية والغنطو وكيسين والسمعليل ودمرت لهم مدفع 23 مم في قرية أم شرشوح وسيارة محملة بالذخائر في تل أبو السناسل بالريف الشمالي، وأحبطت وحدة أخرى محاولة تسلل مجموعة إرهابية من اتجاه حوش الزبادي باتجاه قرية تسنين بمنطقة الرستن وأوقعت معظم أفراد المجموعة بين قتيل ومصاب.

وفي درعا وريفها اشتبكت وحدة من الجيش مع مجموعة إرهابية هاجمت نقطة عسكرية شمال المعهد الفني بالطرف الجنوبي الغربي لحي المنشية في منطقة درعا البلد وانتهت الاشتباكات بإحباط الهجوم والقضاء على كامل أفراد المجموعة الإرهابية المهاجمة وتدمير ما بحوزتهم من أسلحة وذخائر. وفيما نفذت وحدة من الجيش رمايات دقيقة على تحصينات المجموعات الإرهابية في محيط معمل الأحذية وبناء كتاكيت في منطقة درعا البلد أوقعت خلالها عدداً من الإرهابيين قتلى ومصابين، أردت وحدة أخرى من الجيش عدداً من الإرهابيين قتلى ودمرت نقاطاً محصنة لهم في بلدة النعيمة.