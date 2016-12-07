العفو الدولية: النظام الأردوغاني هجّر 500 ألف شخص من منازلهم

قامت قوات أردوغان بشن حملة عسكرية عنيفة في جنوب شرق تركيا، منذ عدة أشهر، راح ضحيتها مئات المدنيين، وأجبرت مئات الآلاف من سكان المنطقة على النزوح منها، بعد التدمير الممنهج لمنازلهم.

وفي هذا الإطار، أكدت منظمة العفو الدولية أن السلطات التركية قامت بطرد نحو نصف مليون شخص من منازلهم في جنوب شرق البلاد، ودعت النظام التركي إلى السماح بعودة 24 ألف شخص إلى منازلهم في منطقة في محافظة ديار بكر، كبرى مدن جنوب شرق البلاد.

وجاء في تقرير للمنظمة، نشر أمس، إنه تمّ طرد سكان تلك المنطقة من ديارهم قسراً خلال العام الماضي نتيجة تكتيكات ترقى إلى “العقاب الجماعي”، وركّز بشكل خاص على بلدة سور في مدينة ديار بكر، موضحاً أن في تلك البلدة وحدها ترك نحو 24 ألف شخص منازلهم وغادروا المنطقة وعاد ذلك بشكل كبير إلى حظر التجوال الذي فرضته السلطات.

وكانت لجنة حقوق الإنسان، التابعة لحزب الشعوب الديمقراطي، كشفت، في وقت سابق، عن حجم الأضرار الكبيرة التي لحقت بعدد من المباني السكنية والمنشآت التي دمرتها قوات أردوغان في مدينة شرناق، وأوضحت أن 2700 مبنى تمّ تدميرها بالكامل نتيجة القصف الممنهج لقوات النظام التركي في المدينة، كما ألحقت أضراراً متفاوتة بنحو 14770 مبنى ومنزلاً، مشيرة إلى أن قوات أردوغان استخدمت كل أنواع الأسلحة الثقيلة خلال عملياتها العسكرية في جميع المدن، وأشارت إلى التعتيم الإعلامي التام على ما يحدث في جنوب شرق تركيا حيث لا يسمح لأي إعلامي، تركي أو أجنبي، بدخول المنطقة.

وبحسب تقرير العفو الدولية، استغل الكثيرون الوقت المتاح بين فترات حظر التجوال للفرار من منازلهم بسبب المعاناة من نقص الغذاء والماء والخوف على حياتهم في ظل العدوان الأردوغاني.

وصادرت السلطات في آذار 2015 معظم الأراضي في سور، بحسب منظمة العفو، وحضّت، المنظمة غير الحكومية، السلطات التركية على الرفع الفوري لحظر التجوال واتخاذ تدابير تسمح بعودة النازحين إلى ديارهم.

وبحسب المنظمة، أرغم نحو 500 ألف شخص على مغادرة منازلهم منذ استئناف المعارك في جنوب شرق تركيا صيف العام 2015، والتي نسفت عملية السلام الرامية إلى إنهاء النزاع، الذي أسفر عن مقتل أكثر من 40 ألف شخص منذ العام 1984.

وقال الباحث المتخصص في الشأن التركي لدى المنظمة أندرو غاردنر: أجبر الناس على مغادرة منازلهم اثر إخطار لم يمهلهم الكثير، وأضاف: يجب تعويضهم عن خسارة ممتلكاتهم ودخلهم لأنهم عندما فقدوا منازلهم، فقدوا أعمالهم في عدد كبير من الحالات، وحتى أنه لا توجد خطة ملموسة ومحددة وذات صدقيه لمعرفة كيف يمكن لهذه العائلات أن تعود إلى بيوتها.

وكانت منطقة سور التاريخية الواقعة في ولاية ديار بكر وهي ضمن قائمة اليونسكو للتراث الإنساني من بين المدن التي فرض عليها حظر التجول، وبدأ حظر التجوال في كانون الأول 2015 في 11 حياً من أحياء سور ثم زادت إلى 15 في كانون الثاني 2015.

وما زال حظر التجول مفروضاً في ستة أحياء مع استمرار محاولات النظام التركي القضاء على “حزب العمال الكردستاني”.

ويقول التقرير: إن حق العودة للسكان الذين اضطروا لمغادرة مساكنهم يبدو في خطر كبير نظراً لاستمرار حظر التجول والبنية التحتية المتضررة وعمليات الهدم.

وكالات