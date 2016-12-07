تعزيزات أمنية في مترو لوس أنجلوس ومحيط مراكـز الشرطـة في الدنمارك

نشرت واشنطن قوات أمنية معززة في محطات مختلفة في مترو لوس انجلوس بعد مكالمة هاتفية من مجهول هدد فيها بتفجير إحدى أكثر المحطات ازدحاماً في الشبكة، وقالت مساعدة مدير مكتب التحقيقات الفدرالي الميداني في لوس أنجلوس ديردري فايك: إن المتصل الذي تحدث بالإنجليزية قال أن عبوة ناسفة ستنفجر في محطة يونيفرسال سيتي قرب مدينة يونيفرسال ستوديوز للألعاب.

كما عززت شرطة الدنمارك الأمن حول كافة مراكز الشرطة في البلاد بعد إصابة شرطي بالرصاص في رأسه داخل حرم مركز شرطة البرتسلاند غرب العاصمة في ضاحية فقيرة في كوبنهاجن.

في المقابل، ولتسريع محاصرة الترويج للإرهاب شكلت شركات فيسبوك ومايكروسوفت وتويتر ويوتيوب شراكة عالمية بهدف تسريع عملية كشف المحتوى الإرهابي الطابع على شبكة الانترنت ووقف انتشاره.

وقررت الشركات الأربع إنشاء قاعدة بيانات مشتركة تتضمن البصمات الرقمية للصور أو شرائط الفيديو الترويجية والمعدة للاستقطاب والتجنيد التي تنشر على منصاتها، وفق رسالة مشتركة نشرتها على مواقعها.

وقالت إنه عبر مشاركة هذه المعلومات يمكننا استخدام هذه البصمات الرقمية للمساعدة في كشف المحتوى الإرهابي الطابع على منصاتنا الجماهيرية، ولن يتم في المقابل سحب أو حجب أي رسالة بصورة آلية إذ يعود إلى كل شركة أن تقرر إن كان المحتوى المحدد يخالف أنظمتها ثم تقرر كل منها بصورة مستقلة ما هي الصور وأشرطة الفيديو التي ستضيفها إلى القاعدة المشتركة.

وقالت إنها تريد البدء مع الصور والأشرطة ذات المحتوى المتطرف والواضح التي سحبت من منصاتها وبالتالي التي يتوقع أنها تنتهك أنظمة كل شركاتنا.

وقالت مايكروسوفت وفيسبوك وتويتر ويوتيوب المتفرعة عن غوغل كذلك أنها تريد دراسة كيفية إشراك شركات أخرى في المستقبل، لكنها أصرت على أن كلاً منها ستواصل بشكل مستقل معالجة طلبات المعلومات أو سحب المحتوى التي تتلقاها من أجهزة الأمن أو الحكومات.

وكالات