قيادة الحزب تتابع لقاء الكوادر البعثية والفعاليات الاجتماعية في المحافظات الهلال: تقييم مستمر للعمل.. تركيز على الأداء الميداني.. ولاحواجز بين القيادة والقواعد

دمشق – بسام عمار:

تابعت قيادة الحزب، أمس، جولاتها الميدانية على المحافظات والجامعات، والتقت الكوادر الحزبية والفعاليات الشعبية للاطلاع عن كثب على الواقع الحزبي والتنظيمي، ومتابعة هموم المواطنين ومشاكلهم، والمساعدة في حلّها، ودعت إلى تعميق تواصل الكوادر البعثية مع المجتمع، والتفاعل مع الناس، وتجسيد الحضور الفاعل للحزب في صفوف الجماهير، بما يعكس دوره الاجتماعي الحقيقي.

ففي دمشق، اتسم لقاء الرفيق الأمين القطري المساعد للحزب المهندس هلال الهلال مع الفعاليات والكوادر الحزبية في فرع دمشق للحزب بالشفافية وجرأة الطرح، حيث فتحت أبواب النقاش والحوار والنقد على مصراعيها لأداء قيادة الفرع والجهات المعنية بالمحافظة.

وأكد الرفيق الهلال ضرورة ألا يكون النقد لمجرد النقد، وأن تتناول المداخلات كل جوانب التقصير والخلل بشكل منطقي وعملي لتجاوزها، والإشارة إلى المواقع الإيجابية لتعزيزها، دون محاباة لأحد، كون هذا الأمر هو الحد الأدنى المطلوب من أي رفيق بعثي، مشيراً إلى أن لقاء كوادر فرع دمشق له خصوصيته المستمدة من عراقة دمشق التي تشغل اليوم بال صناع القرار في العالم، وهي تصمد كغيرها من المحافظات السورية في وجه أعتى حرب شهدها العالم، موضحاً أن القيادة كانت حريصة كل الحرص على اختيار قيادات من أصحاب الخبرة والكفاءة والحضور الجيّد لمؤسساتها الحزبية، وأن اللقاءات التي تقوم بها الآن مع فروع الحزب في المحافظات والجامعات تأتي ضمن خطتها التنظيمية للاطلاع على واقع العمل والصعوبات التي تواجهه والاستماع إلى آراء وطروحات الرفاق البعثيين مباشرة، وألا تكون هناك حواجز بين القيادة والقواعد، مؤكداً أن قيادة الحزب ستستفيد من كل طرح مفيد في خطط عملها مستقبلاً.

وأضاف الرفيق الهلال: يتوجّب على القيادات الحزبية على مختلف مستوياتها الابتعاد عن العمل المكتبي والتوجه نحو الميدانية، لأننا نريد إشرافاً حقيقياً للفروع على الشعب والفرق، والاستماع إلى هموم المواطنين ومشكلاتهم، والابتعاد عن الشخصنة، لأننا بحاجة لجهد كل رفيق ومواطن مخلص، لافتاً إلى أهمية التواصل مع لجان الأحياء وتقديم العون لهم، والقيام بعملية الرقابة الشعبية، بالتعاون مع الجهات المعنية، لأهمية هذا العمل، وهو جزء من الدور الاجتماعي للحزب.

وأكد الرفيق الأمين القطري المساعد على ضرورة إجراء تقييم مستمر للعمل، لأن عملية التقييم هي أحد الدوافع الأساسية لبذل المزيد من الجهد، وهو حالة تنظيمية صحيحة، ومن خلالها يتمّ اتخاذ قرارات مناسبة، مشدداً على ضرورة التخلص من أي حالة ترهل، لأن القيادة لن تتساهل مع مثل هذه الحالات، ومع أي رفيق يتقاعس عن أداء واجبه، منوّهاً إلى ضرورة تطوير آلية عقد اللقاءات بحيث تكون مقترحاتها تقتصر على عدد محدد من البنود والأهداف، وألا تكون عامة يصعب تحقيقها، لأننا اليوم في حالة حرب، والأولوية لتأمين مقومات صمود الجيش العربي السوري وقوت الشعب، مشيراً إلى أهمية تجديد الخطاب الحزبي الموجّه بحيث يكون خطاباً واقعياً قابلاً للتطبيق، وأن ينقل من قبل الكوادر المؤهلة القادرة على إيصال رسالة الحزب وأهدافه.

وتطرّق الأمين القطري المساعد إلى الجانب التنظيمي وضرورة شد الجهاز الحزبي من خلال طرح قضايا تهم المجتمع، والتركيز على الاجتماع الحزبي، وأن تكون موضوعاته غير محددة، وألا يتمّ رفع محاضر وهمية عن الاجتماعات إلى القيادة حتى لا تكون القرارات التي تتخذ غير صائبة، منوّهاً إلى أن موضوع تثبيت العضوية من الموضوعات التي توليها القيادة اهتماماً خاصاً، لأن الهدف منه التخلص من الأعداد الوهمية التي كانت عبئاً على الحزب، ولا تعبّر عن الواقع التنظيمي الحقيقي، وشدد الهلال على الاجتهاد في هذا المجال بشرط ألا يؤثّر على النوع، وأن تقوم القيادات الحزبية باتخاذ قرارات بحق الرفاق الذين أساؤوا للحزب والمنقطعين عن مؤسساتهم الحزبية، لافتاً إلى ضرورة الاهتمام بالجانب التثقيفي، لاسيما لدى الرفاق الجدد، وتجديد عناوين ملتقيات البعث للحوار لمواجهة الفكر المتطرّف الغريب عن عاداتنا وتقاليدنا وديننا، وأكد ضرورة عقد الاجتماعات وفق مواعيدها، والمحافظة على سرية القرارات، وأن تكون متخذة لخدمة العمل الحزبي والمصلحة العامة، داعياً المنظمات الشعبية والنقابات المهنية للقيام بالدور المطلوب منها تجاه أعضائها والمجتمع، وأن يكون لها دور تنموي حقيقي، وأن يتمّ الاستفادة من انتشارها في نشر أفكار الحزب والتعريف بحقيقة الأحداث التي تشهدها سورية.

وطلب الرفيق الهلال من الكوادر الحزبية لعب دور أكبر في موضوع المصالحات الوطنية، لاسيما بعد نجاح جهودهم في إنجاز بعضها في بعض مناطق المحافظة، والإسراع بإطلاق مشاريع لهيئة شؤون الشهداء في الفرع، لأن هناك تقصيراً في هذا المجال، ودعا إلى الاستعداد لعقد مؤتمرات الفرق والشعب الحزبية، وأن تكون التقارير المقدّمة واضحة ومحددة، والعمل على توعية المواطنين بضرورة رفد الجيش بالعناصر الشابة من خلال الالتحاق بالخدمة الإلزامية، وشدد على أن كل المناطق التي دخلها الإرهاب سيتم تحريرها قريباً.

وتركّزت المداخلات على ضرورة تأمين كل ما من شأنه تدعيم صمود الجيش، وتأهيل الكوادر الحزبية، وتطوير آليات عقد الاجتماع الحزبي، ووضع أسس واضحة لإسناد المهام الحزبية والإدارية، والاهتمام بالقطاع الزراعي وتأمين مستلزماته، والاهتمام بعملية تنمية الريف لتحقيق الاستقرار لأبنائه، والتشدّد في موضوع مكافحة الفساد، وتشديد الرقابة على الأسواق، والإسراع بتأهيل المناطق التي تمّ تحريرها، وتحسين الواقع الخدمي، والاهتمام بأسر الشهداء والتربية الوطنية ومنظمتي الشبيبة وطلائع البعث.

وفي ردّه على المداخلات دعا محافظ دمشق الدكتور بشر الصبان إلى دعم الألوية الطوعية لأهميتها بدعم الأمن والأمان، مشيراً إلى أن هناك جهوداً كبيرة تبذل من قبل المحافظة لتحسين الخدمات المقدّمة للمواطنين.

حضر اللقاء أمين الفرع الرفيق حسام السمان.

وكان الرفاق أعضاء القيادة القطرية واصلوا أمس جولاتهم في المحافظات والجامعات والتقوا الكوادر الحزبية والفعاليات الشعبية في السويداء وطرطوس والقامشلي مؤكدين على ملامسة هموم واحتياجات المواطنين والانفتاح على كل ما هو جديد في الثقافة والمعرفة.