سورية ترفض أي مبادرة لا تتضمن خروج الإرهابيين من شرق حلب

أدانت الجمهورية العربية السورية بأشد العبارات استمرار القصف العشوائي الإجرامي للمجموعات الإرهابية ضد المدنيين الآمنين في حلب وغيرها وكذلك استهداف المشفى الميداني الروسي، مؤكدة أن هذه الاعتداءات الإجرامية توضح مجدداً الطبيعة الإرهابية للمجموعات المسلحة والتي يصر الغرب وأدواته على وصفها بالمعتدلة، وأعربت عن امتنانها لروسيا الاتحادية والصين لاستخدامهما حق النقض “الفيتو” في مجلس الأمن ضد مشروع قرار يتحدث عن هدنة ولا يتضمن خروج المسلحين من شرق حلب الأمر الذي يمنح هؤلاء الإرهابيين الفرصة لإعادة تجميع أنفسهم وتكرار جرائمهم.

وفيما أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف فشل مبادرة نظيره الأمريكي حول حلب بعد سحب الأخير مقترحاته، مشدداً على أنه سيتم القضاء على الإرهابيين الرافضين الخروج من الأحياء الشرقية لمدينة حلب، وطالب من يدعون حرصهم على الأوضاع الإنسانية في حلب إلى التوقف عن الثرثرة والبدء بتقديم المساعدات الطبية الإنسانية كما تفعل روسيا، انتقدت وزارة الدفاع الروسية بشدة موقف اللجنة الدولية للصليب الأحمر من مقتل طبيبتين روسيتين جراء استهداف التنظيمات الإرهابية للمشفى الروسي، واصفة تعليقاتها بالوقحة.

وفيما أكدت وزارة الخارجية المصرية أن طرح مشروع القرار في مجلس الأمن الدولي حول حلب للتصويت عليه كان إجراء سابقاً لأوانه واتخذ تلبية لطلب من دول أخرى، أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أن هناك مسؤولية جماعية تقع على عاتق كل الأطراف الدولية للتوصل إلى حل للأزمة في سورية.

وفي التفاصيل، أدانت الجمهورية العربية السورية بأشد العبارات استمرار القصف العشوائي الإجرامي للمجموعات الإرهابية ضد المدنيين الآمنين في حلب وغيرها والذي أدى إلى استشهاد عدد من المواطنين الأبرياء وجرح آخرين وكذلك استهداف المشفى الميداني الروسي الذي يقدم الرعاية الصحية لضحايا الإرهاب التكفيري ما أسفر عن ارتقاء وجرح عدد من الكادر الطبي العامل في المشفى.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان لها أمس، إن هذه الاعتداءات الإجرامية توضح مجدداً الطبيعة الإرهابية للمجموعات المسلحة والتي يصر الغرب وأدواته على وصفها بالمعتدلة وبالتالي فإنهم يتحملون المسؤولية السياسية والقانونية عن هذه الجرائم من خلال توفير كل أشكال الدعم لهذه المجموعات والصمت المريب إزاء جرائمهم الأمر الذي يكشف زيف الادعاءات الغربية بالتباكي على الوضع الإنساني في سورية، وأضاف: لقد أكدت سورية أنها لن تترك مواطنيها في شرق حلب رهينة لدى الإرهابيين وستبذل كل جهد ممكن لتحريرهم وبالتالي فإنها ترفض أي محاولة من أي جهة كانت لوقف إطلاق النار شرق حلب ما لم تتضمن خروج جميع الإرهابيين منها.

وأكدت الخارجية في بيانها أن سورية تعبر عن امتنانها لروسيا الاتحادية والصين لاستخدامهما حق النقض في مجلس الأمن ضد مشروع قرار يتحدث عن هدنة ولا يتضمن خروج المسلحين من شرق حلب الأمر الذي يمنح هؤلاء الإرهابيين الفرصة لإعادة تجميع أنفسهم وتكرار جرائمهم، وقالت: إن الجمهورية العربية السورية إذ تجدد التزامها بتوفير كل أشكال المساعدة للمواطنين ضحايا الإرهاب التكفيري والنفاق الغربي فإنها تؤكد مجدداً أن القضاء على الإرهاب هو السبيل الوحيد لرفع المعاناة عن المواطنين الأبرياء وتوفير مقومات الحياة الكريمة لهم وفي مقدمتها الأمن والاستقرار.

واختتمت الخارجية بيانها بالقول: إن الجمهورية العربية السورية تتقدم بأحر مشاعر العزاء إلى روسيا الاتحادية وعائلات الضحايا الثكلى والتمنيات بالشفاء العاجل للجرحى.

وفي سياق متصل أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أنه سيتم القضاء على الإرهابيين الرافضين الخروج من الأحياء الشرقية لمدينة حلب، وقال: إن اقتراح خروج المسلحين ليس مطروحاً حالياً لأن روسيا والولايات المتحدة لم تتوصلا إلى اتفاق بهذا الشأن.

وتعليقاً على استهداف المشفى الميدانى الروسي، قال لافروف: نحن واثقون أنه عملية مخطط لها سابقاً من قبل الذين يحاولون الحفاظ على مواقعهم وتغطية من يدعمهم في الخارج، وأشار إلى أن العسكريين الروس سيساعدون الجيش السوري في اتخاذ المزيد من الإجراءات لحماية المستشفيات من الإرهابيين.

وأعرب لافروف عن أسفه بأن تتباهى الدول الغربية بحرصها على الوضع الإنساني في حلب في وقت تواصل دعمها للإرهابيين فيها، داعياً من يدّعون حرصهم على الأوضاع الإنسانية إلى التوقف عن الثرثرة والبدء بتقديم المساعدات الطبية الإنسانية كما تفعل روسيا بعد تحرير جزء كبير من الأحياء الشرقية لمدينة حلب من الإرهابيين، مبيناً أنه لم تعد هناك عوائق أمام نقل المساعدات عن طريق الكاستيلو بعد تأمينه من قبل الجيش السوري.

إلى ذلك أعلن لافروف عن فشل مبادرة نظيره الأمريكي جون كيري حول حلب بعد سحب الجانب الأمريكي اقتراحاته بهذا الشأن مبيناً أن واشنطن أبلغت موسكو بسحب اقتراحاتها السابقة وبعدم إمكانية بدء المشاورات بهذا الشأن اليوم “الأربعاء”، وأشار إلى أن الجانب الأمريكي يتراجع للمرة الثانية منذ بداية أيلول الماضي عن التوصل إلى اتفاق حول تسوية الأوضاع في حلب، لافتاً إلى فشل إقامة حوار جدي مع الولايات المتحدة بشأن حلب، وأوضح أنه لا يفهم من يتخذ القرارات في واشنطن، مشيراً إلى أن هناك على ما يبدو قوى تسعى إلى الإساءة لشخصية جون كيري، معتبراً أن المواقف الأمريكية تعيد الأمور إلى نقطة الصفر وتبدو كمحاولة لشراء الوقت كي يرتاح المسلحون ويتزودوا بالذخائر.

وكان لافروف أعلن أول أمس أن خبراء روسيين وأمريكيين سيبدؤون العمل في جنيف خلال اليومين القادمين من أجل إتمام صياغة اتفاق على خروج جميع المسلحين من مدينة حلب.

من جانب آخر أوضح لافروف أن من يدّعون تمثيلهم للمعارضة في سورية كـ “معارضة الرياض” يرفضون تماماً تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي من أجل الحوار مع الحكومة السورية والتوصل إلى اتفاقات مقبولة بالنسبة للجميع.

إلى ذلك أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف أن الإرهابيين الذين قصفوا المشفى الروسي كانوا على علم مسبق بإحداثيات موقعه، ورداً على سؤال بشأن اتهام الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا بتزويد الإرهابيين بإحداثيات المشفى، قال بيسكوف: إنني لن أعلق على هذا الوضع ولكن بالتأكيد كان هناك قصف والقصف كان مركزاً ومباشراً ما يدل على أن المسلحين الذين نفذوا القصف يملكون كل الإحداثيات، وأعرب عن الأسف كثيراً لردود الأفعال الضعيفة جداً من جانب المجتمع الدولي ولا سيما من جانب شركائنا في أمريكا على المأساة الناجمة عن قصف مستشفانا في حلب.

من جهة ثانية نفى بيسكوف أن تكون موسكو رافضة عقد اتفاق جديد حول حل الأزمة في سورية مع واشنطن قبل تسلم الرئيس المنتخب دونالد ترامب مقاليد السلطة.

وفي وقت سابق انتقدت وزارة الدفاع الروسية بشدة موقف اللجنة الدولية للصليب الأحمر من مقتل طبيبتين روسيتين جراء استهداف التنظيمات الإرهابية بقذيفة صاروخية للمشفى الروسي، وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيغور كوناشينكوف: كنا نأمل على الأقل باحترام اللجنة الدولية للصليب الأحمر لأنشطة أطبائنا في حلب وإدانتها ممارسات المسلحين الذين ينتمون إلى ما يسمى المعارضة ولكننا استلمنا من اللجنة تعليقات وقحة لا تتوافق مع الوضع الرفيع للمنظمة ولا تدل على موضوعية مسلكها بل على لا مبالاتها فقط إزاء مقتل الطبيبتين الروسيتين في حلب.

وكانت اللجنة أعلنت أن هذا الحادث يدل على مجرد عجز جميع أطراف الصراع الدائر في حلب عن تنفيذ مسؤولياتها واحترام وحماية الأطباء والمرضى والمستشفيات وفق وصفها.

وتابع كوناشينكوف: إن هذا الحادث لا يشكل انتهاكاً للقانون الدولي فحسب بل جريمة في منتهى الخطورة، وأشار إلى أن الصدفة هي السبب الوحيد الذي أنقذ أرواح عشرات الأطفال السوريين وأمهاتهم المقيمين في المناطق المحررة من حلب الشرقية والذين تأخرت حافلتهم في الوصول إلى المستشفى المستهدف.

من جهة أخرى أعلن رئيس الوزراء الروسي ديمتري مدفيديف أن الحوار الروسي التركي بشأن الأزمة في سورية عاد إلى سابق عهده، معبراً عن ثقته في مواصلة الاتصالات بهذا الشأن في المستقبل بما في ذلك المشاورات على مختلف المستويات.

وقال مدفيديف خلال مؤتمر صحفي مع رئيس وزراء النظام التركي بن علي يلدريم في موسكو أمس: فيما يخص الوضع الإنساني والمسائل الأخرى بما في ذلك محاربة التنظيمات الإرهابية التي وجدت مأوى لها في أراضي سورية فلدينا اتصالات لا بأس بها بهذا الشأن وهي ليست بين الرئيسين فحسب بل بين العسكريين والأجهزة المختلفة.

من جانبه لفت يلديريم إلى تطابق مواقف أنقرة وموسكو من محاربة الإرهاب واستعداد أنقرة للعمل على الفصل بين الإرهابيين و”المعارضة المعتدلة” في سورية، وقال: نتحرك نحو المخرج من الأزمة في سورية والطرفان يمنحان الأولوية لتطبيع الوضع فيها باعتبار أن ذلك سيصب في مصلحة المنطقة برمتها، لافتاً إلى استحالة تقرير مستقبل سورية إلا عبر حوار سوري سوري داخلي.

من جانبه أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أن هناك مسؤولية جماعية تقع على عاتق كل الأطراف الدولية للتوصل إلى حل للأزمة في سورية، وقال: إننا نرى أن هناك مسؤولية جماعية دولية للتوصل إلى صيغ ترضي كل الأطراف وتكون متوافقة مع مصلحة الشعب السوري، مشدداً على أهمية استمرار المشاورات الدولية بهذا الصدد.

وكان شكري الذي يزور أمريكا حالياً جدد في تصريحات أدلى بها في مؤسسة بروكينغز بواشنطن مؤخراً التأكيد على ثبات الموقف المصري تجاه حل الأزمة في سورية ورفض التدخل الخارجي في شؤونها الداخلية.

إلى ذلك أكدت وزارة الخارجية المصرية أن طرح مشروع القرار في مجلس الأمن الدولي حول حلب للتصويت عليه كان إجراء سابقاً لأوانه واتخذ تلبية لطلب من دول أخرى، مشيرة إلى أن مصر كانت تفضل مواصلة التشاور حول مشروع القرار.

وقالت الخارجية المصرية في بيان: إن القاهرة بذلت خلال الأسابيع الأخيرة جهوداً كبيرة بغية تقريب مواقف الدول الأعضاء في مجلس الأمن إزاء مشروع القرار المذكور، بينما كانت عدة دول أخرى تصر على طرح المشروع للتصويت في صورته الحالية وقبل حصوله على موافقة جميع أعضاء المجلس، وأضافت: إن موقف مصر بشأن ما يجري في سورية ولا سيما في حلب كان ولا يزال ثابتاً وتطرح كأولوية بالنسبة لمصر ضرورة تخفيف معاناة الشعب السوري.